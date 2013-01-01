Mînzatu: CE pregătește un plan de acțiune împotriva bullying-ului din online, ascultând vocile a peste 5.000 de tineri



''Uniunea Europeană luptă împotriva tuturor formelor de violență, punând protecția copiilor și protecția împotriva violenței în centrul agendei noastre sociale și a drepturilor omului. Recomandarea vizează sistemele integrate de protecție socială și garanția europeană pentru copii. În felul acesta, ne asigurăm că fiecare copil crește în siguranță, protejat. Împreună cu statele membre creăm sisteme de protecție a copilului care sunt mai puternice, mai bine coordonate și răspund mai bine la nevoile fiecărui copil, însă protecția nu este suficientă. Copiii trebuie auziți în același timp, iar anul trecut, o parte dintre copiii din Europa ne-au spus ce înseamnă siguranță pentru ei, iar vocile lor acum ne ghidează munca pentru că nimeni nu știe mai bine decât copiii înșiși cum să spargă această liniște din jurul violenței. Astăzi, o mare parte a vieții, copiii și-o desfășoară în online, iar online-ul le oferă foarte multe oportunități, dar și pericole uriașe. Trebuie să ne asigurăm că tehnologia funcționează pentru copii, nu împotriva lor. Tocmai de aceea, Comisia pregătește un plan de acțiune împotriva bullying-ului din online, ascultând vocile a peste 5.000 de tineri'', a menționat Roxana Mînzatu, la Conferința ministerială regională dedicată combaterii violenței împotriva copiilor.



Ea a subliniat că, anul viitor, Comisia Europeană va promova și un act de echitate digitală pentru a se asigura că există un spațiu digital cu conținut adecvat vârstei copiilor.



''Copiii merită să se conecteze și să se joace în online fără frică. În același timp, consolidăm și cadrul legislativ din Europa. În primul rând, revizuim directiva privind drepturile victimelor, astfel încât victimele copii să primească sprijin mai bun potrivit vârstei. În al doilea rând, ne actualizăm directiva privind lupta împotriva traficului pentru a implica și alte forme de exploatare și, în al treilea rând, avansăm cu negocierile pentru a proteja copiii împotriva abuzului sexual în online, dar și în offline. Violența împotriva femeilor și a fetelor continuă să fie una din încălcările împotriva drepturilor omului cele mai generalizate. Directiva UE și Convenția de la Istanbul pentru combaterea violenței domestice și violentei împotriva femeilor transmit un mesaj clar - și anume că violența nu-și găsește locul în societățile noastre. Dincolo de granițele noastre, vedem însă cum copiii continuă să sufere din cauza ororilor generate de război'', a adăugat Mînzatu.



Ea a menționat că, în Ucraina, mii de copii au fost răpiți și deportați în mod ilegal.



''Vreau să transmit un mesaj clar: fiecare copil răpit trebuie să fie înapoiat. Tocmai de aceea, împreună cu Ucraina, împreună cu alți parteneri, vom organiza un summit al coaliției internaționale pentru reîntoarcerea copiilor ucraineni. Apoi în Gaza, suntem martori la o suferință incredibilă și salut UNICEF pentru eforturile sale pentru a oferi servicii esențiale și prin inițiativele cu finanțare europeană. Niciun copil nu trebuie să fie înfometat sau să fie prins în focul încrucișat din timpul războiului. După cum a spus doamna președintă Ursula von der Leyen, foametea nu trebuie niciodată să fie o armă de război. Protejarea copiilor de violență necesită curaj, urgență, dar și perseverență. Ne cere ca noi să fim uniți la nivelul tuturor guvernelor, administrațiilor locale, societății civile și tuturor comunităților'', a adăugat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.



Conferința ministerială regională dedicată combaterii violenței împotriva copiilor se desfășoară, luni, la București, în condițiile în care aceasta rămâne un fenomen răspândit în Europa și Asia Centrală.



Evenimentul este organizat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România, în parteneriat cu UNICEF și cu Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU privind violența împotriva copiilor.



''Având în vedere că violența împotriva copiilor rămâne un fenomen răspândit în Europa și Asia Centrală, 63% dintre copiii cu vârste cuprinse între 1 și 14 ani din Europa și Asia Centrală fiind victime ale unei forme de disciplinare violentă în ultima lună, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România, UNICEF și Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor aduc împreună miniștri, experți, parteneri internaționali, persoane cu experiențe de viață și copii pentru a accelera angajamentele naționale și regionale, a împărtăși cele mai bune practici și a consolida acțiunile în vederea eliminării tuturor formelor de violență împotriva copiilor, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile copilului și Obiectivele de dezvoltare durabilă'', susțin organizatorii.

Tag-uri:

loading...