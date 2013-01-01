Homepage » Actual

Mircea Abrudean: România are acum nevoie de echilibru și de stabilitate, nu de încrâncenări, nu de supărări

| 12 aug, 17:38

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marți că România are nevoie acum de echilibru și de stabilitate, nu de 'încrâncenări și supărări', iar deblocarea activității coaliției de guvernare nu poate fi făcută decât prin dialog.

 

Abrudean a fost întrebat ce va face PNL în condițiile în care liderul PSD a anunțat că nu mai participă la ședințele coaliției până când nu va fi gata un anumit pachet de măsuri guvernamentale.
'Eu cred că se poate lucra la pachetul 2 cu PSD la masă și cu întreaga coaliție la masă, așa cum a fost agreat de la început. PNL lucrează la acest pachet privind eliminarea privilegiilor. Este una din măsurile esențiale pe care premierul Bolojan le-a promovat încă de la preluarea mandatului, prevăzute în programul de guvernare. Deci, nu văd o problemă aici sau vreo vreo lipsă de coagulare între prioritățile PSD și ale PNL, având în vedere că PNL a venit cu eliminarea privilegiilor și cu reducerea cheltuielilor statului încă de la început. Cred că e nevoie de dialog în continuare, iar PNL este deschis dialogului, cu siguranță. Poate e nevoie de o comunicare mai bună în coaliție, cu siguranță lucrurile astea se pot regla pe parcurs și cred că e nevoie, în primul rând, de echilibru și de stabilitate. De asta are nevoie România, nu de încrâncenări, nu de supărări', a spus Abrudean la Senat.
El a menționat că nu există altă formulă de deblocare a discuțiilor din coaliție decât prin dialog.
'Pot exista discuții, chiar dacă nu în mediul formal al coaliției, între liderii coaliției, între domnul Bolojan, domnul Grindeanu, alături de liderii USR și UDMR, chiar dacă nu se întâlnesc în formatul oficial al ședințelor săptămânale ale coaliției, care sunt și ele esențiale și extrem de importante, în așa fel încât să se reia acest cadru formal și să se meargă înainte, pentru că România are nevoie de soluții, nu de încrâncenări', a afirmat acesta.
Mircea Abrudean a precizat că nu se poate spune că în acest moment coaliția este 'suspendată', pentru că ea funcționează în Parlament.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

mugur

Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene

12 aug, 17:26
Citeşte mai departe
sorin grindeanu

Sorin Grindeanu: Titus Corlățean e un camarad vechi; e foarte bine că există concurență în PSD

11 aug, 17:09
Citeşte mai departe
aur

Deputat AUR: Somăm Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să nu fie blocat!

11 aug, 17:19
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la o întâlnire: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu: Armata a suferit o subfinanțare, acum trebuie reînzestrată
sorin grindeanu
Grindeanu: Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei a renunțat la 20 % din salariul său și cere directorilor companiilor din subordine același gest
Cseke Attila
Cseke Attila: Programul de construire a creșelor este prioritizat pe 2025; au fost finalizate 27 de creșe
Dacian Cosmin Dragoş
Preşedintele Nicuşor Dan îl numeşte pe profesorul Dacian Cosmin Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Nicușor Dan a vorbit cu Zelenski: 'România susține eforturile președintelui Trump pentru o soluție în Ucraina'
h
VIDEO Trupele ruse au străpuns linia principală de apărare a Ucrainei în regiunea Donețk: 'Situația nu este rea, este catastrofală'
h
Dosarul 'Paşapoarte româneşti pentru cetăţeni ruşi' - Doi bărbați au fost condamnați în Republica Moldova și sunt căutați de autorități
economica.net
feminis.ro
h
Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la o întâlnire: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!”
h
Antonio Banderas exclude posibilitatea pensionării la împlinirea vârstei de 65 de ani
h
Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară. Soţia sa Xisca a născut un băieţel
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ