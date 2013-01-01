Homepage » Actual

Moșteanu: Vreau ca instituțiile MApN să fie conduse de oameni asupra cărora nu planează suspiciuni

| 17 oct, 18:39

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat, vineri, în Prahova, că vrea ca instituțiile din cadrul MApN să fie conduse de oameni asupra cărora nu planează nicio urmă de lispă de integritate.

 

Referindu-se la ancheta care vizează comandantul Spitalului Militar Central din București, generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, ministrul a spus că tot ce se întâmplă acum este rezultatul unor verificări mai vechi.
'Tot ce se întâmplă acum este rezultatul unor verificări mai vechi, verificări care au tot curs. Eu sunt de trei luni și jumătate, patru aproape luni, ministru - pe timpul acestor luni de zile instituțiile cu atribuții de control din subordinea mea au mai trimis lucruri către parchete, am aprobat trimiterea acestora, trec pe la mine. Doamna (...) comandant al Spitalului Militar a avut niște prelungiri, trei ani de prelungiri succesive pentru a ocupa această funcție. În 18 iulie a trimis și către mine o cerere de prelungire, nu am mai prelungit. Cred că în 26 septembrie, pe la finalul lui septembrie am semnat trecerea în rezervă. Dânsa își termină mandatul pe 31 octombrie, deci ar fi trebuit prelungire să mai rămână. Eu am luat decizia să nu fac aceste prelungiri, vreau ca instituțiile din cadrul MApN să fie conduse de oameni asupra cărora nu planează nicio urmă de lispă de integritate', a spus ministrul într-o declarație susținută în poligonul de tragere de la Coada Izvorului.
El avertizează că oricine încearcă 'să ia un capăt de ață' din Armata Română va păți la fel.
Florentina Ioniță este acuzată de DNA de abuz în serviciu și complicitate la această infracțiune, precum și de uzurparea funcției, într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulți angajați ai spitalului implicați într-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, prejudiciul fiind de peste 8 milioane de lei. Acuzațiile vin după ce DNA a efectuat joi 19 percheziții în locații din București și județul Ilfov, inclusiv la Spitalul Militar Central.

 

