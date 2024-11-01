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Muraru: PNL ia în considerare sesizarea CCR în cazul în care Guvernul Mureșan nu trece și președintele nu convoacă anticipate

| 28 sep, 19:52

Partidul Național Liberal ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict juridic de natură constituțională, în cazul în care Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu trece în Parlament, iar președintele țării nu convoacă alegeri anticipate, a declarat, luni, deputatul liberal Alexandru Muraru.

 

'PNL ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict de natură constituțională pentru că, în interpretarea constituționaliștilor PNL, au fost îndeplinite cele două condiții esențiale pentru declanșarea alegerilor anticipate, adică au trecut 60 de zile de la prima nominalizare și, dacă Guvernul Mureșan nu este învestit, președintele nu poate, ci trebuie să convoace alegerile anticipate, pentru că sunt îndeplinite toate condițiile. Această formulă din Constituție devine imperativă din moment ce aceste condiții au fost îndeplinite de iure și de facto și va fi existat, dacă acest lucru se întâmplă miercuri, sigur evidența faptului și confirmarea faptului că nu există soluții pentru a instala un guvern', a afirmat Muraru.
Potrivit acestuia, Guvernul Mureșan va merge la vot în Parlament pentru votul de învestitură și se va vedea ulterior ce se va întâmpla.
'Nu este clar (că sunt șanse minime să treacă - n.r.). Au fost guverne în istoria celor 37 de ani care au picat la două voturi, au fost guverne care au trecut la două voturi, astfel încât există tot atât de multe șanse să treacă sau să nu treacă', a mai spus Muraru.
Întrebat dacă sesizarea la CCR ar fi dorința liderului PNL, Ilie Bolojan, deputatul liberal a precizat că acest subiect a fost dezbătut de conducerea partidului. 'A fost o dezbatere în Biroul Politic Național, dar am spus că luăm în calcul foarte serios acest lucru, deci asta se va formaliza după ce vom vedea votul', a explicat Muraru.
Liberalul a menționat că această temă nu a fost discutată deocamdată cu liderii USR.
El a explicat că, în condițiile actuale, este evident faptul că nu se poate instala un guvern și, în interpretarea liberalilor, declanșarea alegerilor anticipate reprezintă o 'chestiune imperativă'.
'Asta nu înseamnă că președintele, oricare ar fi el, va putea încerca de zeci de ori să instaleze un guvern, ani la rând România rămânând cu un Guvern demis și cu un Guvern interimar', a arătat Alexandru Muraru.
Deputatul PNL a respins ideea unei suspendări din funcție a președintelui Nicușor Dan.
'Partidul Național Liberal nu susține suspendarea președintelui. Acesta este un demers al partidului extremist AUR și mai nou, am văzut, al pro-putinistului Ponta', a declarat Muraru.
Conform deputatului, Partidul Național Liberal este a doua formațiune politică în sondajele PNL și USR, după AUR.
'Asta va câștiga PNL, va câștiga legitimitate și așa cum Bulgaria a avut nouă rânduri de alegeri în cinci ani și a reușit să aibă ulterior o majoritate stabilă, peste tot în lume alegerile anticipate sunt soluția în a debloca o situație de criză politică, atunci când nu poți să ai o guvernare stabilă și nu poți învesti un guvern în Parlament', a mai spus Alexandru Muraru.

 

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