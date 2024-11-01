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Tanczos Barna, despre un vot al UDMR pentru un viitor guvern cu AUR: „Noi, când zicem că nu, rămâne nu”

| 28 sep, 20:06

Ministrul propus la Agricultură, Tanczos Barna, a declarat luni, despre un vot al UDMR pentru un viitor guvern cu AUR, că UDMR când spune nu rămâne nu, el adăugând că Uniunea are 7% în Parlament şi cu siguranţă nu sunt ei cei care de fiecare dată trebuie să fie arătaţi cu degetul dacă nu trece un guvern.

 

Ministrul propus la Agricultură a fost întrebat după audierea din comisii dacă UDMR ar putea să îşi flexibilizeze poziţia şi să dea totuşi un vot pentru un viitor guvern din care face parte AUR sau este susţinut de AUR.
"Ne cunoaşteţi. Noi, când zicem că nu, acela rămâne nu. Suntem cu 7% în Parlament şi cu siguranţă nu suntem noi cei care de fiecare dată trebuie să fim arătaţi cu degetul, că nu din cauza noastră nu trece un guvern sau altul. În cazul în care este vorba de un guvern care este susţinut de AUR şi de partide extremiste, răspunsul nostru rămâne nu", a spus Tanczos Barna, după audierea în comisiile din Parlament.
Despre faptul că Sorin Grindeanu a catalogat guvernul Bolojan ca cel mai anti-american, Tanczos Barna a spus că nu a avut nicio legătură cu acele speţe.
"Cu siguranţă noi, cei din UDMR, nu suntem nici anti-europeni, nici anti-americani, nici anti...nimic. Suntem pentru această ţară, pentru a face lucruri bune pentru această ţară.
Potrivit lui Tanczos Barna, dacă Guvernul nu trece miercuri trebuie să se vină repede cu o nouă propunere de premier. "Dacă nu trece miercuri, trebuie să vină cât se poate de repede, imediat, pentru a nu mai pierde timpul", a afirmat el.

 

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