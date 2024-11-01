Nazare: Avem o aplicație care va construi practic tot bugetul public într-un format electronic

'Programul pe digitalizare este foarte ambițios. Avem o aplicație care va construi practic tot bugetul public într-un format electronic, Budget Next Generation. Chiar în sală este unul dintre acționarii firmei care se ocupă cu construcția acestei noi aplicații, la care suntem foarte concentrați pentru a finaliza absolut tot în timp util, ca să putem uploada în format electronic bugetul pe anul 2026', a spus Nazare.

De asemenea, a adăugat ministrul, din 2026 va exista o declarație unică precompletată, 'un formular inteligent în care, în practic, vom putea evalua date care sunt deja trecute în formular, precompletate'. Utilizatorul va putea bifa ce date consideră că sunt valide și va putea completa acolo unde consideră că nu sunt.

'Va fi mult mai ușor și e o declarație foarte importantă, care se adresează unui număr foarte mare de români care vor beneficia de acest lucru începând cu martie anul viitor. Încă este deschis termenul pentru consultări. ANAF încă primește diverse consultări până la finalul acestei luni pe această zonă', a subliniat șeful de la Finanțe.

Alexandru Nazare a mai vorbit și despre o aplicație care va scana bonurile fiscale, AiBon, care va fi lansată în cel mai scurt timp și va fi disponibilă în toate formatele.

'Practic, va fi o aplicație prin care orice cetățean va putea să scaneze un bon, iar, în momentul în care vom avea flag-ul respectiv ridicat în cloud, vom ști dacă respectiva casă de marcat este validă sau nu e validă și vom avea, practic, aceste flag-uri care vin dinspre populație. Și cred că e un semnal pe care îl dăm, un semnal foarte bun de conformare fiscală. N-am vrut să ne grăbim cu această aplicație, tocmai ca să avem o formulă a ei cât mai avansată și să n-avem surprize. În format pilot ea va fi lansată cel mai curând de Ministerul Finanțelor, împreună cu ANAF. Nu sunt singurele aplicații, v-am dat doar câteva exemple din cele peste 80 de proiecte pe care le are Ministerul Finanțelor și ANAF în gestiune și care se leagă de digitalizare. 55-56 de proiecte sunt practic dezvoltate cu bani din PNRR', a subliniat Nazare.

Pe de altă parte, ministrul a anunțat că Agenția Națională de Administrare Fiscală va publica, începând cu 2026, criteriile de performanță, acest lucru fiind deja agreat cu Comisia Europeană.

'Angajamentul e luat, președintele ANAF deja a anunțat aceste criterii, vor fi publice spre consultare în cel mai scurt timp și din 2026 e prima oară când ANAF va face acest lucru. De asemenea, ANAF va începe să publice țintele de colectare trimestriale. Foarte important, pentru că acest lucru nu s-a întâmplat până acum și sunt pași importanți pentru transparentizarea ANAF. Nu o să reușim din primul moment, dar vreau să menționez acești pași pentru că indică o tendință. Și cred că tendința e una bună', a punctat ministrul Finanțelor.

Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025, organizat de Edge Institute, a reunit, în premieră, lideri internaționali care au contribuit la transformarea digitală a administrațiilor publice din alte state, dar și decidenți români care pot continua această schimbare în România.