Nazare spune că a susţinut în şedinţa coaliţiei modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri

Ministrul arată că măsura este necesară, în condiţiile în care astăzi, în România, poţi înfiinţa o firmă cu 1 leu capital social, iar aceastǎ sumǎ modicǎ a avut rolul iniţial de a susţine start-up-urile, dar a generat si efecte negative: apariţia a numeroase firme-fantomă.

”Capital social SRL: Am susţinut ieri, în şedinţa coaliţiei de guvernare, o măsură importantǎ pentru IMM-uri şi start-up-uri - modificarea capitalului social minim pentru SRL-ur. În urma dezbaterii publice şi a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial, noua propunere introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii. Astfel: În cazul companiilor cu venituri mai mici de 395.000 lei, capitalul social minim propus este de 500 lei, Companii cu venituri între 395.000 şi 7.000.000 lei: capitalul social minim devine 5.000 lei, iar în cazul firmelor cu venituri de peste 7.000.000 lei, capitalul social minim propus devine 90.000 lei”, anunţă ministrul Finanţelor, pe Facebook.

Alexandru Nazare precizează că, practic, pentru societăţile nou-înfiinţate, capitalul social minim porneşte de la 500 lei, oferind mai multă flexibilitate şi accesibilitate antreprenorilor la început de drum iar odată cu creşterea activităţii, creşte şi capitalul social minim. În plus, majorările de capital efectuate până la 31.12.2026 vor beneficia de o reducere cu 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, dacă modificarea priveşte doar capitalul social.

”Mulţi dintre dvs. aţi întrebat, pe bună dreptate: de ce această măsură? Azi, în România, poţi înfiinţa o firmă cu 1 leu capital social. Aceastǎ sumǎ modicǎ a avut rolul iniţial de a susţine start-up-urile, dar a generat si efecte negative: apariţia a numeroase firme-fantomă. Practic, oricine are 1.000 de lei poate înfiinţa azi 1.000 de SRL-uri. Ceea ce s-a şi întâmplat, ducând la apariţia generalizată a fenomenului de firme - fantomă: companii fără activitate economică reală, folosite pentru a acumula datorii către parteneri şi către stat, după care dispar. Multe dintre ele fac parte din reţele de fraudă de tip carusel TVA sau din mecanisme prin care se ascund adevăraţii beneficiari ai unor tranzacţii ilegale”, explică ministrul.

Nazare menţionează că aceste firme creează pagube uriaşe: companiile corecte sunt păgubite de parteneri fictivi - firme care existǎ doar pe hârtie, iar statul pierde miliarde de lei din taxe şi impozite neîncasate.

”Noua regulă va obliga toate firmele să majoreze capitalul social minim, în termenul legal. Ce înseamnă acest lucru? Reţelele de firme-fantomă vor ieşi la suprafaţă sau se vor închide – cei corecţi vor creşte capitalul, iar cei care deţin sute de firme şi nu vor depune vor fi astfel filtraţi. Proprietarii reali ai firmelor nu se vor mai putea ascunde în spatele SRL-urilor de 1 leu”, subliniază el.

Alexandru Nazare prezintă şi cum aratǎ lucrurile în Europa, arătând că ”România este una dintre ţările cu cel mai mic capital social cerut la înfiinţarea unui SRL”.

”În multe alte state, sumele sunt semnificativ mai mari, precum Austria (10.000 EUR), Germania (25.000 EUR), Slovenia (7.500 EUR), Ungaria (7.500 EUR) s.a. Există şi ţări europene cu un capital social simbolic, de 1 EUR, dar acestea nu au problema masivă a firmelor-fantomă şi nici deficitul bugetar record al României - cel mai mare din UE, cauzat în mare parte de slaba colectare. Pentru antreprenorii corecţi, această măsură este un scut, nu o barieră. Banii depuşi drept capital social pot fi folosiţi pentru cheltuielile curente ale firmei (ex: sediu, alte plăţi) - important de subliniat că nu sunt bani blocaţi. În acelaşi timp, mǎsura contribuie la reducerea drasticǎ a fenomenului firmelor-fantomă, protejând atât companiile corecte de parteneri fictivi, cât şi statul”, explică Nazare.

Ministrul Finanţelor precizează că proiectul este încă în consultare publică şi invită populaţia să lase observaţiile, cum apreciază noua propunere privind pragurile minime de capital social la înfiinţarea unui SRL în România.