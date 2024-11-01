Homepage » Actual

Nica (ANAF): Ne propunem să țintim acel tip de contribuabil cu comportament inadecvat din punct de vedere al declarațiilor

| 11 noi, 18:36

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va ținti tipul de contribuabil care are un comportament inadecvat din punct de vedere al declarațiilor fiscale, iar contribuabilul onest va fi cât mai puțin vizitat, a declarat, marți, președintele instituției, Adrian Nica, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie.

 

'În ceea ce privește ANAF, partea de digitalizare este extrem de importantă pentru noi și ne propunem ca, prin această digitalizare, analizele pe care le facem și le valorificăm prin structurile de control să fie țintite clare și de aceea pe partea de inspecții fiscale vom transparentiza acest proces al controlului, unde vom veni anul viitor și vom prezenta zonele de risc identificate de noi, acțiunile pe care le întreprindem acolo și rezultatele pe care obținem. Ne propunem să țintim practic acel tip de contribuabil care are un comportament inadecvat din punct de vedere al declarațiilor fiscale, cel care face concurență neloială celorlalți parteneri. Ne propunem ca aici să și transparentizăm și să explicăm de ce facem asta și care sunt aceste zone. Mai mult, pe contribuabilul onest încercăm să-l vizităm cât mai puțin, poate chiar deloc. Să venim în partea aceea de notificare, de discuție, unde contribuabilul de bună credință participă proactiv și ajută ANAF să-și îmbunătățească datele și informațiile. Aș putea spune celebra zicală 'erorile de azi, procedurile de mâine', știu că mulți sunteți obișnuiți cu ea, asta facem și noi chiar dacă sună banal, dar nu există la nivelul ANAF și niciunde în lumea asta posibilitatea să estimezi orice fraudă care apare', a spus Adrian Nica.
El a afirmat că pe zona rambursărilor de TVA se încearcă realizarea unei analize mai aprofundată pentru că în prezent sunt tratați similar contribuabilul de bună credință cu contribuabilul care are o schemă de fraudă. Președintele ANAF a precizat că nu se referă la optimizări, ci la fraudă.
De asemenea, el a menționat că instituția este deschisă la propunerile privind îmbunătățirea activității.
Camera Consultanților Fiscali organizează, în perioada 11-12 noiembrie, la Romexpo, Summitul de Fiscalitate și Tehnologie.
Printre speakerii anunțați de organizatori se numără ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, și Reinhard Biebel - head of Unit Direct Tax Policy & Cooperation DG TAXUD - Comisia Europeană.

 

