Nicușor Dan: E momentul ca această criză să se încheie; anticipatele nu sunt o soluție
Președintele Nicușor Dan a declarat marți că este momentul ca actuala criză politică să se încheie, subliniind că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție.
''Este momentul ca această criză politică să se încheie. Este momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea aceasta'', a precizat șeful statului.
Declarația sa vine cu o zi înainte de votul pe care plenul reunit al Parlamentului trebuie să îl exprime pentru programul de guvernare și lista Cabinetului propus de prim-ministrul desemnat Siegfried Murerșan.
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