Nicușor Dan: Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate și apărare în strânsă coordonare UE-NATO
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că este necesară implementarea proiectelor de securitate și apărare în strânsă coordonare UE-NATO.
Șeful statului participă la reuniunea Consiliului European.
'Discutăm despre securitatea Europei, proiectele în domeniul apărării, zidul de drone, sancțiunile împotriva Rusiei, dar și pe teme sociale și economice. Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate și apărare în strânsă coordonare UE-NATO', a scris șeful statului pe X.
El a menționat că liderii europeni încearcă să găsească un echilibru între politicile de climă și menținerea competitivității economiilor statelor astfel încât impactul asupra firmelor și cetățenilor să fie cât mai redus.
'O altă temă importantă pe agendă care se discută pentru prima dată la Consiliu este cea legată de accesul la locuințe. Comisia Europeană va pregăti până la sfârșitul anului un plan de acțiune care să facă mai facil accesul la locuințe', a arătat președintele.
