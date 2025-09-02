Nicușor Dan: Felicit cetățenii moldoveni pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european
Președintele Nicușor Dan i-a felicitat luni pe cetățenii moldoveni pentru votul 'ferm' în direcția continuării parcursului european al țării, exprimat la alegerile parlamentare de duminică.
'Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare și pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră. Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei președintă Maia Sandu pentru buna organizare și desfășurare a scrutinului și pentru modul în care au fost gestionate amenințările', a scris Nicușor Dan, luni, într-un mesaj postat pe platforma X.
El a reiterat că România va continua să fie alături de Republica Moldova.
'Vreau să-i asigur pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni', a completat șeful statului, într-un mesaj video atașat postării.
