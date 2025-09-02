Homepage » Actual

Nicușor Dan: Industria românească de Apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene

24 sep, 18:08


Industria românească de Apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene, iar acest lucru este o oportunitate și o responsabilitate, a afirmat, miercuri, președintele Nicușor Dan.

 

Acesta a transmis pe platforma X că a avut 'o întâlnire foarte bună' la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București.
'Am discutat despre oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de Apărare, în contextul programului european SAFE, o inițiativă strategică pentru consolidarea securității și capacității industriale europene. România are o tradiție solidă în industria aeronautică și este important să valorificăm acest potențial în proiecte europene majore', a subliniat șeful statului.

 

