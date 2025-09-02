Homepage » Actual

Nicușor Dan: Nu se pune problema de anticipate, o instabilitate pe care România nu și-o permite

| 11 sep, 18:30


Președintele Nicușor Dan a declarat joi că, în opinia sa, 'nu se pune problema de alegeri anticipate', subliniind că acestea ar reprezenta 'o instabilitate pe care România nu și-o permite'.

'Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta. Noi suntem într-o situație economică care era destul de dificilă. Suntem interconectați cu piața financiară, mai precis sunt multe instituții care ne-au împrumutat, și o condiție pentru ca această relație de care România are nevoie absolută în momentul ăsta să continue este ca România să fie stabilă și va fi stabilă. Deci nu se pune problema de alegeri anticipate', a spus șeful statului la B1 TV.

 

