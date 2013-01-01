Homepage » Actual

Nicuşor Dan, despre numirile la servicii: Vreau ca discuţia asta să nu fie suprapusă peste alte teme importante

| 21 oct, 18:48


Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre numirile la servicii, că vrea ca discuţia asta, care e o discuţie între preşedinte şi majoritatea din Parlament, să nu fie suprapusă peste alte teme importante de dezbatere în societate şi, din păcate, în ultimul timp au tot fost astfel de teme.

 

El a mai spus că a început un proces de reflexie şi s-a întâlnit cu mulţi oameni din zona de justiţie şi voa ieşi într-un interval de timp rezonabil cu un diagnostic al sistemului românesc de justiţie.
”Vreau ca discuţia asta, care e o discuţie între preşedinte şi, evident, majoritatea din Parlament să nu fie suprapuse peste alte teme importante de dezbatere în societate şi, din păcate, în ultimul moment au tot fost astfel de teme. Dar o să vină”, a declarat la Antena 1 preşedintele Nicuşor Dan, despre numirile la servicii.
Despre sistemul de justiţie, preşedintele a arătat că ”problema este că procurorii nu ajung să dovedească faptea de corupţie”.
”Noi vedem corupţie în jurul nostru şi nu vedem corupţi care să fie pedepsiţi de către statul român. Aici este problema. Bineînţeles că putem să o dezbatem. Am început un proces de reflexie, m-am întâlnit cu mulţi oameni din zona de justiţie şi cred că voi ieşi într-un interval de timp rezonabil cu un diagnostic al sistemului românesc de justiţie”, a mai afirmat şeful statului.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ