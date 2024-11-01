Homepage » Actual

Oana Gheorghiu: Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației 'Dăruiește Viață

| 11 noi, 18:51

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, marți, că respectă întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, menționând că nu există nicio interferență între atribuțiile sale guvernamentale și activitatea 'Dăruiește Viață' și cu privire la calitatea sa de membru fondator al asociației.

 

Potrivit acesteia, 'orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată'.
'Respect întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului. M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației 'Dăruiește Viață' înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat. Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocații, tocmai pentru a mă asigura că respect legea și principiile de integritate publică', a explicat Oana Gheorghiu, într-un punct de vedere solicitat de AGERPRES având în vedere afirmațiile cofondatoarei 'Dăruiește Viață' Carmen Uscatu.
Gheorghiu a precizat că, în prezent, a rămas doar membru fondator al asociației, ceea ce, potrivit statutului acesteia, presupune apartenența la Adunarea generală, nu la structura executivă de conducere.
'Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte. Prin urmare, nu există nicio incompatibilitate legală, iar statutul meu este 100% conform legii. Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane în Guvernul României care sunt membri în organizații neguvernamentale', a transmis Oana Gheorghiu.
Ea a amintit că a fondat 'Dăruiește Viață' în urmă cu 13 ani, subliniind că este mândră de realizările avute. 'Am fondat această asociație acum 13 ani și rămân mândră de tot ce am construit împreună - o organizație independentă, susținută de peste 350.000 de oameni și 8.000 de companii, care a demonstrat că solidaritatea poate schimba sistemul de sănătate din România. Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației 'Dăruiește Viață' și cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată', a declarat vicepremierul.
Gheorghiu s-a arătat surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu, precizând că rămâne deschisă unei discuții directe cu aceasta.
'Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al asociației. Rămân deschisă unei discuții directe, între noi, așa cum am procedat întotdeauna', a punctat Oana Gheorghiu.
Carmen Uscatu a susținut că decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot într-o organizație neguvernamentală după numirea în Executiv nu este o incompatibilitate, dar a pus 'Dăruiește Viață' într-o situație 'vulnerabilă'.
'Decizia Oanei a pus 'Dăruiește Viață' într-o situație vulnerabilă pe care i-am comunicat-o Oanei și anterior. Nu este o incompatibilitate care să nu fie legală, este dreptul ei legal să fie membru în Guvernul României, de a fi pe o asemenea poziție, de asemenea, este și dreptul ei legal de a rămâne și membră într-o ONG cu drept de vot. Este însă o incompabilitate pe care a creat-o în fața celor care susțin asociația, în fața celor care ne-au ajutat, practic, să construim un asemenea proiect măreț, în fața sponsorilor', a transmis Carmen Uscatu, la Digi 24.
Ea a menționat că, în plan european, acest lucru nu este unul etic. 'Întotdeauna când un membru de ONG devine membru în Guvern, devine ministru, el se retrage, în societățile democratice acest lucru se întâmplă, implicit se retrage din toate rolurile pe care le are în ONG, pentru că este considerat un conflict de interese', a explicat Carmen Uscatu.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Marius Budăi

Fostul ministru Marius Budăi cere susținere pentru majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie

11 noi, 18:54
Citeşte mai departe
Nicusor Dan

Președintele se întâlnește, miercuri, cu liderii coaliției și cu reprezentanți ai magistraților

11 noi, 18:38
Citeşte mai departe
lavrov

Moscova, gata să discute cu SUA după afirmațiile lui Trump privind ''teste nucleare'' secrete ruse

11 noi, 18:42
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Actorul Jeremy Renner este acuzat de hărţuire sexuală de regizoarea Yi Zhou

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
bbbb
Boilies pe praguri: când geometria decide selecția
Nicusor Dan
Nicușor Dan: Salut acordul dintre Israel și Hamas privind încetarea focului și eliberarea tuturor ostaticilor
buzo
Buzoianu: Legea adoptată în Parlament, care stabilește că orice arie protejată poate fi distrusă, este o rușine
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Kelemen Hunor face un calcul politic rece și invocă episodul în care UDMR a picat între scaune
h
MOTIVARE | CCR își explică decizia în cazul legii Bolojan: testul poligraf, 'neclar și arbitrar'. Doi judecători acuză restrângerea drepturilor fundamentale
h
Atenție! Risc major de pene de curent la nivel mondial, încă din această seară. O furtună solară va lovi puternic Pământul
economica.net
feminis.ro
h
Actorul Jeremy Renner este acuzat de hărţuire sexuală de regizoarea Yi Zhou
h
„With Love, Meghan”, serialul ducesei de Sussex revine pe Netflix cu un episod special de Crăciun
h
Trucul secret al Mădălinei Ghenea pentru un ten impecabil. Ce face actrița în fiecare dimineață: „E atât de plăcut”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ