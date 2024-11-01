Oana Gheorghiu: Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației 'Dăruiește Viață

Potrivit acesteia, 'orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată'.

'Respect întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului. M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației 'Dăruiește Viață' înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat. Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocații, tocmai pentru a mă asigura că respect legea și principiile de integritate publică', a explicat Oana Gheorghiu, într-un punct de vedere solicitat de AGERPRES având în vedere afirmațiile cofondatoarei 'Dăruiește Viață' Carmen Uscatu.

Gheorghiu a precizat că, în prezent, a rămas doar membru fondator al asociației, ceea ce, potrivit statutului acesteia, presupune apartenența la Adunarea generală, nu la structura executivă de conducere.

'Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte. Prin urmare, nu există nicio incompatibilitate legală, iar statutul meu este 100% conform legii. Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane în Guvernul României care sunt membri în organizații neguvernamentale', a transmis Oana Gheorghiu.

Ea a amintit că a fondat 'Dăruiește Viață' în urmă cu 13 ani, subliniind că este mândră de realizările avute. 'Am fondat această asociație acum 13 ani și rămân mândră de tot ce am construit împreună - o organizație independentă, susținută de peste 350.000 de oameni și 8.000 de companii, care a demonstrat că solidaritatea poate schimba sistemul de sănătate din România. Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației 'Dăruiește Viață' și cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată', a declarat vicepremierul.

Gheorghiu s-a arătat surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu, precizând că rămâne deschisă unei discuții directe cu aceasta.

'Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al asociației. Rămân deschisă unei discuții directe, între noi, așa cum am procedat întotdeauna', a punctat Oana Gheorghiu.

Carmen Uscatu a susținut că decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot într-o organizație neguvernamentală după numirea în Executiv nu este o incompatibilitate, dar a pus 'Dăruiește Viață' într-o situație 'vulnerabilă'.

'Decizia Oanei a pus 'Dăruiește Viață' într-o situație vulnerabilă pe care i-am comunicat-o Oanei și anterior. Nu este o incompatibilitate care să nu fie legală, este dreptul ei legal să fie membru în Guvernul României, de a fi pe o asemenea poziție, de asemenea, este și dreptul ei legal de a rămâne și membră într-o ONG cu drept de vot. Este însă o incompabilitate pe care a creat-o în fața celor care susțin asociația, în fața celor care ne-au ajutat, practic, să construim un asemenea proiect măreț, în fața sponsorilor', a transmis Carmen Uscatu, la Digi 24.

Ea a menționat că, în plan european, acest lucru nu este unul etic. 'Întotdeauna când un membru de ONG devine membru în Guvern, devine ministru, el se retrage, în societățile democratice acest lucru se întâmplă, implicit se retrage din toate rolurile pe care le are în ONG, pentru că este considerat un conflict de interese', a explicat Carmen Uscatu.