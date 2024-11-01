Homepage » Actual

Țoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: Poziția României e de a continua negocierile pentru o pace durabilă

| 26 noi, 18:28

Poziția României în cazul planului de pace pentru Ucraina este una clară de a continua negocierile pentru a ajunge la o pace durabilă în timp, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, menționând că trebuie atenție și la interesele de securitate ale Republicii Moldova.

 

'Poziția României, așa cum a fost foarte clar exprimată și de președintele Nicușor Dan, este una clară de a continua negocierile pentru a ajunge la o pace, o pace care să fie și durabilă în timp. Trebuie să fim atenți și la interesele de securitate ale Republicii Moldova, pentru că acest punct pentru România este extrem de important și stabilitatea regiunii noastre depinde de asta', a afirmat Țoiu, la Parlament, întrebată în legătură cu poziția României privind planul de pace pentru Ucraina.
Ea a menționat că a văzut progrese în discuțiile de la Geneva.
'De altfel, chiar acum, înainte să fie prezentată Strategia națională de apărare a țării în Parlament, a avut loc ședința miniștrilor de externe, unde a fost invitat și ministrul de externe ucrainean pentru a prezenta perspectiva lor. Suntem aliniați în cadrul Uniunii Europene față de interesele noastre comune de securitate, pentru că vorbim în acest proces de negociere, în primul rând, de obiectivul comun de a atinge o pace sustenabilă în Ucraina, dar și de impactul pe care asta îl are asupra flancului estic și asupra stabilității și securității regiunilor', a adăugat ministrul.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la prudență cu privire la așteptările legate de propunerea SUA care vizează încheierea războiului din Ucraina, afirmând că planul necesită încă negocieri substanțiale.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Vom avea o unitate sau o secțiune în SRI care se va ocupa de corupție

26 noi, 18:33
Citeşte mai departe
Cătălin Drulă

Cătălin Drulă (USR): Regimul putinist - cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății

26 noi, 18:35
Citeşte mai departe
Daniel Băluță

Daniel Băluță: Contracandidații mei au preferat să se unească într-un front al acuzațiilor și răspândirii de informații false

26 noi, 18:32
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Doru Octavian Dumitru se recuperează după cumpăna prin care a trecut: „Îți mulțumesc pentru toate darurile vieții”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Moșteanu
Moșteanu spune că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă: Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică
Rogobete
Rogobete: Este crucial ca România să își consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne și accesibile
Fritz
Fritz: Nu cred că avem spațiu bugetar pentru majorarea salariului minim de anul viitor
ivan
Bogdan Ivan: Pentru o zi România este capitala investițiilor strategice în energie
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
'Semne de întrebare sunt'. Ministrul Miruță, după incendiul de la depozitul cu muniție din Mija
h
Nicușor Dan: 'Nu apărăm o noțiune abstractă, ci apărăm cetățeanul' – Strategia de Apărare 2025–2030, adoptată în Parlament
h
Un nou caz șocant, care amintește de faimosul proces Pelicot, zgudie Franța. Zeci de femei acuză un înalt funcționar francez că le-a drogat cu o substanță diuretică la interviuri de angajare. Mărturii cutremurătoare
economica.net
feminis.ro
h
Doru Octavian Dumitru se recuperează după cumpăna prin care a trecut: „Îți mulțumesc pentru toate darurile vieții”
h
Scarlett Johansson va juca în viitorul film „Exorcistul”
h
Creierul uman este 'preconfigurat' cu instrucțiuni pentru a înțelege lumea, arată un studiu
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ