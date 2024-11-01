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Țoiu (USR): E ultimul moment în care PSD cere toată puterea și o primește cadou

| 20 oct, 17:33

 

Deputatul USR Oana Țoiu a declarat marți, în plenul reunit al Parlamentului, că este ultimul moment în istoria României în care PSD cere toată puterea politică pentru un Guvern și o primește cadou.

 

 

 

'Acesta va fi ultimul moment în istoria României în care PSD cere toată puterea politică pentru un Guvern și o primește cadou. Asta nu se va mai întâmpla de acum încolo niciodată, pentru că prăpastia pe care au lăsat-o între deciziile lor politice, prăpastia pe care au lăsat-o între slaba performanță de fiecare dată când au condus țara și aspirațiile, ambițiile, cerințele românilor este prea mare. (...) Pentru ei este ultimul tren pe care PSD-ul îl mai are la conducerea României, cu toată puterea, într-un Guvern monocolor, politic. Nici ei nu cred că sperau că vor păți așa ceva, după ce, după epoca Dragnea și Ciolacu, au pierdut jumătate din propriile voturi. 4 din 5 români nu au încredere în componența politică cu care vine acest Guvern', a spus Țoiu.
Potrivit acesteia, PSD nu mai poate acoperi acea prăpastie cu minciuni despre USR.
'Dar dincolo de asta, România are tot ce îi trebuie să reușească. Și oamenii au văzut în acest an un partener onest în guvernare. Au văzut ce înseamnă în momentul în care ai recrutări corecte, ce înseamnă când deschizi larg ușile ministerelor și ale instituțiilor și descoperi chiar și clădiri pe care le țineau secrete de peste 10 ani, așa cum am descoperit noi la Ministerul Economiei sau în afara țării. Au văzut că pot să aibă un partener onest în guvernare. Și miza pentru USR este să oprim atât cum putem răul pe care îl va face PSD-ul și să construim alături de parteneri de bună credință, alături de românii care vor un viitor bun acasă, o majoritate cu care să dăm României ce merită', a afirmat Țoiu.

 

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