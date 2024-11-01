Orban, despre varianta revenirii în PNL: Am discutat cu Ilie Bolojan; există deschidere de ambele părți

'Am discutat, a rămas că vom continua discuția. Pot să vă spun că există deschidere de ambele părți (...) Nici eu, nici președintele PNL nu puteam să angajăm partidul atâta timp cât nu discutăm și cu colegii noștri. Ce pot să vă spun este că există o deschidere, un respect reciproc și o apreciere reciprocă', a afirmat Orban, joi, într-o conferință de presă.

Întrebat dacă a mai discutat cu președintele Nicușor Dan după ce a plecat de la Palatul Cotroceni, Orban a infirmat.

'Dar asta nu înseamnă că nu voi face exact ceea ce am spus. Eu l-am susținut pe Nicușor Dan, l-am susținut pentru că, alături de toți românii care cred în democrație, toți românii care au votat cu Nicușor Dan, așteptăm de la el să facă lucrurile pentru care l-am sprijinit și că voi fi alături de el în toate măsurile pe care le va lua ca și președinte în direcția așteptărilor noastre și ale românilor', a adăugat Orban.

Referitor la susținerea lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, în defavoarea candidatului USR, Cătălin Drulă, Orban a explicat: 'Dacă urmăriți cariera mea, poziționările mele au fost dictate de rațiuni politice. Sigur că poate USR nu-i convine că Forța Dreptei nu-l sprijină pe Cătălin Drulă. Dar cred că le-a convenit atunci când m-am retras în favoarea candidatului USR la președinția României, Elena Lasconi, care a și reușit să intre în turul 2 (...) Toate studiile mi-au arătat că Elena Lasconi are șanse să intre în turul 2 dacă mă retrag în favoarea lui Elena Lasconi. L-am sprijinit pe Nicușor Dan pentru că, în afara faptului că îl cunoșteam, că l-am sprijinit și la Primăria Capitalei, era singurul candidat care putea să bată candidatul extremist. În toate cercetările sociologice, un alt candidat nu avea șansa să bată candidatul extremist și putea să ofere garanția că România rămâne pe direcția bună'.