Homepage » Actual

Orban, despre varianta revenirii în PNL: Am discutat cu Ilie Bolojan; există deschidere de ambele părți

| 27 noi, 21:13

Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a confirmat intenția de a reveni în PNL, motiv pentru care a discutat cu președintele PNL Ilie Bolojan, existând 'deschidere de ambele părți'.

 

'Am discutat, a rămas că vom continua discuția. Pot să vă spun că există deschidere de ambele părți (...) Nici eu, nici președintele PNL nu puteam să angajăm partidul atâta timp cât nu discutăm și cu colegii noștri. Ce pot să vă spun este că există o deschidere, un respect reciproc și o apreciere reciprocă', a afirmat Orban, joi, într-o conferință de presă.
Întrebat dacă a mai discutat cu președintele Nicușor Dan după ce a plecat de la Palatul Cotroceni, Orban a infirmat.
'Dar asta nu înseamnă că nu voi face exact ceea ce am spus. Eu l-am susținut pe Nicușor Dan, l-am susținut pentru că, alături de toți românii care cred în democrație, toți românii care au votat cu Nicușor Dan, așteptăm de la el să facă lucrurile pentru care l-am sprijinit și că voi fi alături de el în toate măsurile pe care le va lua ca și președinte în direcția așteptărilor noastre și ale românilor', a adăugat Orban.
Referitor la susținerea lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, în defavoarea candidatului USR, Cătălin Drulă, Orban a explicat: 'Dacă urmăriți cariera mea, poziționările mele au fost dictate de rațiuni politice. Sigur că poate USR nu-i convine că Forța Dreptei nu-l sprijină pe Cătălin Drulă. Dar cred că le-a convenit atunci când m-am retras în favoarea candidatului USR la președinția României, Elena Lasconi, care a și reușit să intre în turul 2 (...) Toate studiile mi-au arătat că Elena Lasconi are șanse să intre în turul 2 dacă mă retrag în favoarea lui Elena Lasconi. L-am sprijinit pe Nicușor Dan pentru că, în afara faptului că îl cunoșteam, că l-am sprijinit și la Primăria Capitalei, era singurul candidat care putea să bată candidatul extremist. În toate cercetările sociologice, un alt candidat nu avea șansa să bată candidatul extremist și putea să ofere garanția că România rămâne pe direcția bună'.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

sorin grindeanu

Grindeanu: Poziția PSD e fermă, fără tăieri de salarii; nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie

27 noi, 21:19
Citeşte mai departe
dogi

Dogioiu: Ședință de Guvern pentru proiectul privind pensiile magistraților cel mai probabil vineri după-amiază

27 noi, 21:21
Citeşte mai departe
George Simion

George Simion (AUR): Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze urgent; a mințit în acte oficiale statul român

27 noi, 21:17
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Doru Octavian Dumitru se recuperează după cumpăna prin care a trecut: „Îți mulțumesc pentru toate darurile vieții”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Moșteanu
Moșteanu spune că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă (USR): Regimul putinist - cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății
Rogobete
Rogobete: Este crucial ca România să își consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne și accesibile
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă: Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică
Fritz
Fritz: Nu cred că avem spațiu bugetar pentru majorarea salariului minim de anul viitor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Ce răspunde premierul la întrebarea dacă creșerea TVA a fost o greșeală: Creșterea taxelor nu este un lucru bun
h
VIDEO Ilie Bolojan respinge acuzația Olguței Vasilescu privind creșterea dobânzilor: 'Este total nefundamentată'
h
VIDEO Ilie Bolojan cere responsabilitate pentru abuzurile din sectorul energetic: 'Cei vinovați trebuie să răspundă'
economica.net
feminis.ro
h
Doru Octavian Dumitru se recuperează după cumpăna prin care a trecut: „Îți mulțumesc pentru toate darurile vieții”
h
Scarlett Johansson va juca în viitorul film „Exorcistul”
h
Creierul uman este 'preconfigurat' cu instrucțiuni pentru a înțelege lumea, arată un studiu
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ