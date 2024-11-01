Homepage » Actual

Peiu (AUR): Dacă domnul Grindeanu ne face o invitație, ne ducem să vorbim cu domnia sa

| 22 sep, 18:47

Reprezentanții AUR sunt dispuși să se întâlnească cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, dacă acesta lansează o invitație la discuții, a precizat marți liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care i-a transmis liderului social-democraților că 'majoritățile se fac înainte de consultările formale de la Cotroceni'.

 

El a fost întrebat la Parlament cum comentează faptul că președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude o majoritate cu AUR.
'Domnul Grindeanu trebuie să înțeleagă un lucru important: majoritățile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program și în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim cu domnia sa sau, mă rog, cu reprezentanții PSD. Dacă convenim împreună, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni', a subliniat Peiu.
Acesta a menționat că se referă la discuții instituționale.
Petrișor Peiu susține că nu există discuții cu parlamentari 'la bucată': 'Nu există așa ceva. Sunt povești, se laudă ei'.
Totodată, întrebat cum va vota un Guvern format în jurul lui Siegfried Mureșan, care exclude în momentul de față orice discuție cu AUR, Peiu a arătat că 'nu are nicio șansă'.
'Dacă aș fi fost rău, aș fi zis că nu comentez ce zice fostul premier desemnat. Nu, nu are nicio șansă. Cu cine să mai vorbească și ce să facă? E un episod încheiat. (...) Ce să căutăm? Probabil că nici nu vom ajunge acolo (în sală - n.r.)', a spus senatorul AUR.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

darau

Irineu Darău: Nu putem vorbi despre o economie competitivă fără oameni bine pregătiţi

22 sep, 18:59
Citeşte mai departe
Ionel Bogdan

Ionel Bogdan (PNL): Guvernul Mureşan nu pregăteşte creşteri de taxe, impozite sau TVA

21 sep, 22:09
Citeşte mai departe
cgeo

Călin Georgescu, lăsat în libertate de instanță sub control judiciar

22 sep, 19:04
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Ce ingrediente sunt recomandate pentru zona delicată din jurul ochilor

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
AUR
AUR își completează proiectul legislativ de limitare a mandatelor șefilor unor instituții cu ASF, ANR, ANCOM
Vasile Blaga
Blaga, despre suspendarea președintelui: Doamne ferește! Nu s-a discutat în PNL, sunt șopârle
Manda
Manda: România nu are nevoie de un 'armistițiu', are nevoie de un Guvern cu legitimitate
Nicusor Dan
Nicuşor Dan: Violenţele din Piaţa Victoriei sunt extrem de grave
Nicusor Dan
Nicușor Dan: Alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem Guvern
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Trump anunță de la tribuna ONU un acord cu Iranul și pace în Ucraina
h
Gheorghe Piperea trage primele concluzii după eliberarea lui Georgescu: Nu vom avea guvern până la Crăciun
h
SURSE - Ilie Bolojan ar putea să intre membru în cabinetul construit de Siegfried Mureșan. Scenariul discutat în PNL
economica.net
feminis.ro
h
Ce ingrediente sunt recomandate pentru zona delicată din jurul ochilor
h
Proteste pro-palestiene organizate înaintea concertului lui Ed Sheeran din Philadelphia (SUA)
h
Sylvester Stallone a refuzat funcția de 'ambasador special' al lui Donald Trump la Hollywood
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ