Peiu (AUR): Dacă domnul Grindeanu ne face o invitație, ne ducem să vorbim cu domnia sa

El a fost întrebat la Parlament cum comentează faptul că președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude o majoritate cu AUR.

'Domnul Grindeanu trebuie să înțeleagă un lucru important: majoritățile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program și în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitație, ne ducem să vorbim cu domnia sa sau, mă rog, cu reprezentanții PSD. Dacă convenim împreună, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni', a subliniat Peiu.

Acesta a menționat că se referă la discuții instituționale.

Petrișor Peiu susține că nu există discuții cu parlamentari 'la bucată': 'Nu există așa ceva. Sunt povești, se laudă ei'.

Totodată, întrebat cum va vota un Guvern format în jurul lui Siegfried Mureșan, care exclude în momentul de față orice discuție cu AUR, Peiu a arătat că 'nu are nicio șansă'.

'Dacă aș fi fost rău, aș fi zis că nu comentez ce zice fostul premier desemnat. Nu, nu are nicio șansă. Cu cine să mai vorbească și ce să facă? E un episod încheiat. (...) Ce să căutăm? Probabil că nici nu vom ajunge acolo (în sală - n.r.)', a spus senatorul AUR.