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Petrişor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Nicuşor Dan minte despre existenţa unui consens privind trecerea la euro”

| 05 aug, 18:56

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, îl acuză pe preşedintele Nicuşor Dan că încearcă să mute atenţia de la cea mai gravă criză politică şi economică prin care trece România, promovând în mod iresponsabil tema trecerii la moneda euro.

 

Potrivit senatorului AUR, preşedintele vorbeşte despre un consens care nu există şi lansează o dezbatere imposibilă în condiţiile în care România nu îndeplineşte criteriile necesare pentru aderarea la zona euro.
„Nicuşor Dan a mai găsit o modalitate să facă uitată realitatea crizei dureroase prin care trece întreaga Românie. A inventat un nou subiect: trecerea la euro. Şi l-a inventat minţind. Domnia sa a spus că există un consens între partide privind trecerea la euro. Nu există acest consens. Nicuşor Dan minte. Nici măcar nu a fost o convocare instituţională a partidelor politice, care să poată să-şi spună punctul de vedere. Deci, în primul rând, Nicuşor Dan minte. Nu există acest consens”, spune Peiu.
În opinia sa, trecerea la euro, astăzi, este imposibilă, pentru că România nu îndeplineşte nici măcar un criteriu dintre cele care trebuie îndeplinite pentru a intra în mecanismul monedei comune.
El mai afirmă şi că statistica şi istoria au dovedit că toate statele est-europene care au aderat la zona euro s-au prăbuşit economic. ”Slovacia, Croaţia, Grecia, Letonia, toate sunt exemple de ţări care au contraperformat economic. Toate sunt astăzi în urma României. Oameni buni, trebuie să înţelegem un lucru foarte important. Nicuşor Dan începe să devină un pericol pentru România şi pentru economie. Acest om trebuie oprit până când nu va fi prea târziu”, a declarat liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu.
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, recent, că există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziţia politică a viitorului Guvern, şi pentru trecerea la zona Euro.
"Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027, încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziţia politică a viitorului Guvern. Şi există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziţia sa politică, împreună cu Banca Naţională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acţiunile necesare pentru trecerea la euro", a transmis şeful statului.

 

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