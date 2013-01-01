Pîslaru: Comisia Europeană a aprobat, astăzi, varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României

'Este momentul și pentru vești bune, prea puține în ultima vreme. Astăzi marcăm o zi importantă pentru dezvoltarea României (...) Se încheie o etapă esențială în procesul de revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență. Comisia Europeană a aprobat, astăzi, la ora 4:10 (16:10, n.r.) varianta pe care sperăm noi s-o avem finală a Planului Național de Redresare și Reziliență a României - PNRR. Documentul va fi și publicat, de altfel, pe site-ul Comisiei, în perioada imediat următoare. Următorul pas este mai degrabă o aprobare formală în Consiliul ECOFIN din noiembrie și vă pot mărturisi că, după mai bine de trei luni de muncă intensă, dialog constructiv și negocieri foarte dificile cu echipa Comisiei Europene, suntem astăzi în linia dreaptă a ce înseamnă aprobarea revizuirii PNRR', a spus Pîslaru.

Potrivit ministrului de resort, noua valoare a PNRR este de 21,41 miliarde de euro.

'Sunt două componente majore, după cum știți, cu o componentă de investiții, unde avem niște sume alocate, și o componentă legată de efort. Din capul locului, e foarte important să ne aducem aminte că acest proces de renegociere nu a fost doar un proces tehnic, ci a fost o reconstrucție importantă strategică prin care am transformat un plan care era aferent unui proiect, unui portofoliu de proiecte mult supra-contractate. Vă aduc aminte, de la 28,5 miliarde aveam 47,4 miliarde contractate, proiecte întârziate în mare măsură, proiecte cu probleme pe achiziție publică, proiecte care erau neclare pe componenta chiar și de granturi, de fonduri nerambursabile. În acest moment, avem o versiune revizuită care este realistă, este sustenabilă, este orientată către rezultate și fezabile pentru a fi implementate până pe 31 august (2026, n.r.). După toate aceste ajustări, valoarea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență este 21,41 miliarde de euro, din care toată suma de grant, integrală, 13,57 miliarde de euro, și 7,84 miliarde de euro pe zona de împrumuturi. Avem acum un plan mai coerent, un plan realist', a subliniat demnitarul.

Acesta a adăugat că este foarte important să se înțeleagă structura cererilor de plată și a anunțat că va discuta vineri, la Bruxelles, despre depunerea celei de-a patra cereri.

'Până acum, am avut trei cereri de plată. Urmează cererea de plată IV, la care lucrăm chiar acum, iar vineri dimineața voi avea, la Bruxelles, o întâlnire pentru a discuta depunerea cererii de plată IV (...) Revizuirea (PNNR, n.r.) a avut deci două obiective. Mai întâi, pe partea de aplicare a articolului 21 din Regulamentul European, care permite ajustări atunci când apar circumstanțe obiective, care au fost mai mult decât obiective în cazul României (...) Cealaltă componentă este de simplificare a Planului. Mă bucur să vă pot confirma că am eliminat jaloane redundante, am clarificat indicatorii pentru ca să putem avea o monitorizare mai clară și o implementare predictibilă. Scopul nostru este unul foarte clar. În 2025-2026, mai ales, avem o presiune pe deficitul bugetar mare. Avem nevoie de banii de pe PNRR. Scopul nostru a fost acela de a reduce presiunea pe bugetul de stat și deficitul, iar celălalt scop, evident, să evităm penalitățile cauzate de întârzieri sau de nerezolvare a reformelor, protejând investițiile care sunt cu adevărat importante și arătând oamenilor, cetățenilor români rezultate (...)', a explicat Dragoș Pîslaru.

Ministrul de resort a punctat faptul că au fost eliminate din PNRR investițiile cu risc major și a amintit că finanțarea de 2,7 miliarde de euro a A7 (Autostrada Moldovei, n.r.) a fost mutată pe granturi.

'Am eliminat investițiile cu risc major, am mutat din împrumuturi în granturi 26 de investiții cu progres solid, ca să ne asigurăm că luăm banii aceia pe parte nerambursabilă. Valoarea investițiilor mutate este nu mai puțin de 5,7 miliarde de euro. Am alocat pe trei investiții o finanțare suplimentară de 254 de milioane de euro și, foarte important, am introdus investiții noi.Vă aduc aminte capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, achiziția de ambulanțe moderne pentru situații de urgență și contracte pentru energie 'verde', un act adițional în care ne-am alocat încă 350 de milioane de euro pe tranziția energetică. Ceea ce este iarăși remarcabil este că am reușit să mutăm finanțarea autostrăzii A7, de 2,17 miliarde de euro, pe granturi, și lucrul acesta a fost aprobat de Comisia Europeană. Programul 'Valul renovării' are acum o componentă de 1,39 miliarde de euro pe granturi și a menținut investițiile strategice în digitalizare, automatizarea administrației, cloud-ul guvernamental, toate lucrurile care țin de proiectele cruciale. Ceea ce cred că este important de remarcat e că avem opt spitale și 1.200 de ambulanțe, după cum spuneam, care rămân în PNRR până pe 31 august', a afirmat Pîslaru.

Oficialul a precizat, totodată, că pe zona fiscală a fost negociată o reformulare a jaloanelor, inclusiv reorganizarea ANAF, 'pentru ca, în parteneriat cu Ministerul de Finanțe, să avem o administrație fiscală mai eficientă și venituri mai mari'.

'După această cerere IV, mai avem încă două cereri, 5 și 6, probabil undeva în luna mai, și 6, la sfârșitul perioadei de implementare, 31 august 2026. În acest moment, am simplificat lucrurile. De la 518 de jaloane, acum suntem la 390. Deci, am dat jos peste 128 de jaloane, astfel încât să putem într-adevăr să fim siguri că putem implementa programul coerent. Vă readuc aminte că am încasat deja 10,72 de miliarde de euro în formula revizuită. Asta înseamnă cam jumătate din alocarea totală a PNRR (...) Dezideratul este de a atrage această diferență de bani importantă din PNRR în buget în perioada următoare. Din acest punct de vedere avem o aproape o certitudine că nu se pune problema de vreo criză economică în România, pentru că banii aceștia sunt imediat disponibili și împreună cu banii de pe Coeziune pe care îi estimăm la circa 5 miliarde pe un interval de 12 luni, vom avea spre 15 miliarde de euro care se pot absorbi de economia românească. România mergem mai departe cu un PNRR realist, care e construit pe rezultate și aduce investiții concrete, protejează bugetul de stat și contribuie fundamental la dezvoltarea țării', a declarat Dragoș Pîslaru.

Demnitarul a reamintit faptul că reformele sunt o componentă crucială în plan și o condiție pentru a putea să luăm toți banii.