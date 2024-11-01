Pîslaru: Îndeplinirea jalonului legat de pensiile magistraților până pe 28 noiembrie va ține de reacția CSM

'Ce vă pot spune legat de cererea de plată 3 este că, inclusiv astăzi, în Guvern, am discutat de un posibil calendar și acțiunile care ar trebui să fie urmărite pentru acest jalon legat de pensiile magistraților. Nu o să mă mai pronunț și eu pe acest subiect, știți cu siguranță că totul va ține de modul în care Consiliul Superior al Magistraturii va reacționa după ce noi punem pe masă propunerea, cât mai rapid, săptămâna viitoare. CSM va putea alege să tergiverseze și să folosească tot termenul de 30 de zile - acela nu va fi neapărat un exercițiu de bună-credință, dar ăsta este termenul, sau va putea alege să susțină interesul României și al tuturor românilor și anume să încercăm să recuperăm acești bani. Avizul se poate da până la urmă și în 24 de ore', a precizat Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, la finalul ședinței Executivului.

În context, el a fost întrebat dacă privitor la această reformă a magistraților România ar putea să renegocieze la nivelul Comisiei Europene suma de 230 de milioane de euro pe care țara noastră riscă să o piardă prin neîndeplinirea jalonului.

'Lucrurile sunt foarte clare, foarte clare. În forma pe care o propusese Guvernul Bolojan - bifam acest jalon. Fără această reformă nu bifăm acest jalon. Nu se poate negocia termenul de 28. Pe partea de conținut, nu ai ce să negociezi. Practic, trebuie să propui ceva Comisiei Europene, care să îndeplinească cerințele pe care le-ai asumat în reformă. Nu sunt niște lucruri pe care să ni le fi impus cineva, sunt niște lucruri pe care noi, România, le-am asumat ca parte a unui exercițiu legat de sustenabilitatea finanțelor publice și echitatea salarială, echitatea sistemului de pensii. Deci, ca să fie foarte clar, am auzit inclusiv propuneri în cursul zilei de ieri în care era ideea să facem un fel de acord că, de fapt, am îndeplinit jalonul. Astea sunt niște lucruri pe care eu nu le înțeleg. E în spațiul public această idee cum că jalonul ar fi fost îndeplinit, că, de fapt, discuția cu privire la PNRR este una inexistentă. Este ceva de genul - dacă te concentrezi tare, tare mult că ceva e real, chiar dacă nu e real, devine real', a arătat Dragoș Pîslaru.