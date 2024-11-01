Pîslaru: Suspendarea în instanță a HG privind fondurile norvegiene, cerută de PSD, e de natură să blocheze implementarea

'Printre hotărârile care au fost suspendate de către PSD la Curtea de Apel București se află și hotărârea de guvern care era ultima de care aveam nevoie pentru operaționalizarea fondurilor norvegiene în România. Deci, după ce am stat, aproape un an de zile, să încerc să operaționalizez aceste fonduri care erau mult întârziate, în sfârșit trecusem ultimul HG de care aveam nevoie ca să puteam ajunge ca banii aceștia, 500 de milioane de euro, să ajungă în domeniile pe care le cunoașteți, către populație, către români, către sectoarele pe care le finanțează și suspendarea hotărârii de guvern este de natură ca să blocheze, practic, implementarea fondurilor norvegiene', a declarat Dragoș Pîslaru la Parlament.

În context, el a fost întrebat dacă aceste fonduri sunt pierdute definitiv.

'Nu, practic, dacă vine un guvern cu puteri depline, va trebui să reemită hotărârea de guvern sau să avem recursul în instanță, pe care Guvernul îl face, care să aibă succes. Dar, una peste alta, este că avem, pe de-o parte, lucrurile colaterale care țin de PNRR, dar, iată vă dau un exemplu care nu are nicio legătură cu războiul sau răfuiala politică, pare să fie doar o intenție din partea PSD de a crea haos', a susținut Pîslaru.