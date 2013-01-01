Posibile reduceri de posturi și o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE și ANCOM (proiect)
Conducerile executive ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie să prezinte, până la 30 septembrie 2025, o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și de 30% a posturilor din serviciile suport, potrivit unui proiect.
Totodată, conducerile executive ale celor trei instituții vor prezenta, tot până la finalul lunii septembrie, o grilă de salarizare care să prevadă o scădere de 30% a tuturor salariilor și/sau indemnizațiilor personalului cuprins în statele de funcțiuni la data de 1 iulie 2025.
Pentru membrii Comitetului de Reglementare din ANRE, pentru membrii Consiliului ASF, președintele și vicepreședinții ANCOM nivelul salariului/ remunerației/indemnizației, după caz, se va reduce cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025.
Noile organigrame, state de funcții și niveluri de salarizare stabilite vor intra în vigoare începând cu data la care vor intra în vigoare noile organigrame, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026.
Potrivit inițiatorilor, aceste măsuri sunt destinate eficientizării activității unor autorități administrativ autonome.
