Președintele condamnă atacul asupra unui cetățean străin: Oricine trăiește aici merită tratament egal

'Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice', a scris șeful statului pe platforma X.

El arată că asemenea acte de violență xenofobă, 'oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre'.

Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură, afirmă șeful statului.

'Felicit polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze', a adăugat Nicușor Dan.

Președintele s-a referit și la diaspora română și a reconfirmat faptul că toți oamenii care trăiesc și lucrează în România au drepturi egale.

'Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie. Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța', a spus Nicușor Dan.

Un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a agresat, pe motive rasiale, un cetățean din Bangladesh, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

'La data de 26 august, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în București, Sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale', a transmis Biroul de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

În 19 august, deputatul AUR Dan Tanasă a scris pe Facebook: 'Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!'.