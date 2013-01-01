Președintele Nicușor Dan va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române
Președintele Nicușor Dan va efectua, duminică, o vizită oficială în Republica Moldova, pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române, a anunțat, vineri, Administrația Prezidențială de la Chișinău.
Potrivit sursei citate, șeful statului român va fi întâmpinat, duminică dimineață, la ora 8:40, de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reședința de Stat din Chișinău, după care, de la ora 10:00, cei doi vor participa la deschiderea evenimentului 'Marea Dictare Națională'.
Ulterior, la ora 11:15, președinții României și Moldovei vor lua parte la o ceremonie de depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni și la ceremonia de deschidere a concertului dedicat Zilei Limbii Române găzduit de Casa de cultură din această localitate.
Aceasta este cea de-a treia vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie și cea privată de pe 8 august, atunci când, alături de Maia Sandu, a mers la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi.
