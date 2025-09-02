Predoiu: Violența domestică nu poate fi eradicată doar prin instituțiile de forță, e nevoie de multă prevenție

Parlamentul a adoptat marți, în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților, cu ocazia Zilei internaționale a nonviolenței, Declarația 'România fără violență domestică'.

Predoiu a spus, în plen, că, prin Declarația adoptată, 'Parlamentul României se angajează într-o acțiune foarte importantă de asanare a societății de un fenomen foarte grav, care distruge vieți, destine, mutilează suflete și lasă urme foarte greu de vindecat'.

'Am venit cu profund respect pentru Parlament datorită acestei Declarații, datorită faptului că Parlamentul s-a angajat în combaterea acestui flagel. (...) Sunt foarte mulți parlamentari care de la începutul dezbaterii urmăresc cu atenție, semn că e mai mult decât un exemplu politic, este un interes real în combaterea acestui flagel, după cum e limpede că sunt și alți parlamentari care nu sunt încă dobândiți acestui spirit de luptă împotriva unei flagel important. Poate că într-o zi cu toții ne vom angaja în această luptă în mod real, și nu doar formal. Este important să conștientizăm cât mai mulți cetățeni, cât mai mulți dintre noi gravitatea acestui fenomen și să transformăm această acțiune într-o cauză națională', a afirmat el.

În opinia sa, 'este de neacceptat' ca o societate care să dorește liberă democratică, europeană să tolereze fără reacție acest fenomen'.

'Acest fenomen nu poate fi eradicat din cadrul societății doar prin combaterea instituțiilor de forță, este nevoie de foarte multă prevenție, iar această prevenție este de două tipuri. Prezența imediată, prealabilă acțiunii vătămătoare, care se traduce într-un complex de proceduri și acțiuni, dar există și o prevenție mai profundă, care presupune un complex de măsuri culturale, educaționale, luate în ansamblul societății foarte de timpuriu, astfel încât să eliminăm cauzele economice, sociale, culturale care generează acest comportament și aceste reacții intolerabile, cu societatea civilizată incompatibile în orice caz', a subliniat Predoiu.

El a adăugat că este importantă cunoașterea acestui fenomen, menționând că statisticile arată că el este încă important, chiar dacă există 'un ușor trend de scădere'.

'Spre exemplu, în acest an, în primele luni, organele de aplicare a legii, instituțiile de forță s-au confruntat cu peste 27.000 de cazuri, comparativ cu 34.000 în perioada anului precedent, ceea ce indică o oarecare scădere, dar în același timp această cifră arată și o pondere foarte mare a acestor tipuri de cazuri în ansamblul infracțiunilor, tipurilor de infracțiuni, ceea ce indică un nivel de violență și de lipsă de respect în societate greu de acceptat', a spus ministrul de Interne.

Potrivit acestuia, s-au făcut pași foarte importanți în ultimii ani în direcția de combatere a fenomenului prin modificări legislative adoptate de Parlament, noi instrumente puse la dispoziția instituțiilor de aplicare a legii, poliție, parchete și instanțe, cum ar fi ordinele de protecție în diverse variante, sistemul de monitorizare prin brățări electronice, ajustarea sancțiunilor de tip penal.

Aceste măsuri nu sunt suficiente, având în vedere că fenomenul rămâne important și se impune o revedere permanentă a legislației și o corelare mai bună între instituțiile care aplică legea, a adăugat el.

'Numai 40% din ordinele de protecție care sunt eliberate de poliție în cazuri iminente de pericol sunt confirmate ulterior de instanță, ceea ce înseamnă o diferență de viziuni între una mai conservatoare, mai prudentă a instituțiilor care aplică legea în fazele incipiente ale combaterii fenomenului și instanțe care au atitudine mai puțin conservatoare în privința acestui fenomen. Poate că aici un dialog mai strâns între Ministerul Justiției, Consiliul Superior la Magistraturii, Ministerul de Interne, Parchete ar aduce mai multă coerență acțiunii noastre, fiecare instituție, evident, păstrându-și competența, independența și autonomia funcțională în baza legii și a Constituției', a precizat Predoiu.

El a menționat că la Ministerul de Interne, Poliția Română, au fost create compartimente și unități speciale pentru combaterea violenței domestice și vor fi alocate resurse, polițiști suplimentari specializați în acest tip de criminalitate.

'Numai în măsura în care realizăm că avem de a face cu un fenomen mult prea extins față de ce poate tolera o societate (...), că e nevoie de mai multă coerență între Guvern, Parlament și instituțiile Justiției... E nevoie să facem din această temă una națională', a mai spus Predoiu.