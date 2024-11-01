Radu Miruță - interimar la Ministerul Apărării; decretul a fost publicat în Monitorul Oficial

De asemenea, a fost publicat în Monitorul Oficial și decretul prin care se ia act de demisia din funcție a lui Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru, ministrul Apărării Naționale și astfel se constată încetarea funcției de membru al Guvernului.

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul prin care ia act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și cel prin care îl desemnează interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruță.

Ionuț Moșteanu și-a prezentat vineri demisia din funcție.

'Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara', a scris Moșteanu, pe pagina sa de Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, ulterior, că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu și că îl propune interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruță.

'Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al Guvernului României. Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de domnul Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului', a anunțat prim-ministrul.