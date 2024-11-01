Rogobete: Contractul de finanțare europeană pentru Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA a fost semnat
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat semnarea contractului de finanțare europeană pentru Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție de medicamente critice, un proiect major derulat de Antibiotice Iași, cu sprijinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.
Potrivit ministrului, valoarea totală este de 374 milioane lei, proiectul având o durată de patru ani, iar capacitatea de producție fiind de 100 milioane flacoane pe an.
'Dezvoltarea producției de medicamente aici, acasă, în România, reprezintă o prioritate pentru mine și Ministerul Sănătății. Prin acest proiect, consolidăm independența țării noastre în producția de medicamente esențiale și transformăm Antibiotice Iași într-un hub național de cercetare și inovare farmaceutică', a scris ministrul pe Facebook.
Noul centru va include laboratoare moderne pentru biosimilare, nanotehnologii, genetică-proteomică și analitică, o unitate de producție pentru medicamente critice și spații dedicate educației științifice.
Antibiotice Iași are peste 1.300 de angajați, exportă în 50 de țări și are o capitalizare bursieră de 1,73 miliarde lei.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Fostul ministru Marius Budăi cere susținere pentru majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie
11 noi, 18:54
11 noi, 18:38
11 noi, 18:42
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57