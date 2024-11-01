Rogobete: Contractul de finanțare europeană pentru Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA a fost semnat

Potrivit ministrului, valoarea totală este de 374 milioane lei, proiectul având o durată de patru ani, iar capacitatea de producție fiind de 100 milioane flacoane pe an.

'Dezvoltarea producției de medicamente aici, acasă, în România, reprezintă o prioritate pentru mine și Ministerul Sănătății. Prin acest proiect, consolidăm independența țării noastre în producția de medicamente esențiale și transformăm Antibiotice Iași într-un hub național de cercetare și inovare farmaceutică', a scris ministrul pe Facebook.

Noul centru va include laboratoare moderne pentru biosimilare, nanotehnologii, genetică-proteomică și analitică, o unitate de producție pentru medicamente critice și spații dedicate educației științifice.

Antibiotice Iași are peste 1.300 de angajați, exportă în 50 de țări și are o capitalizare bursieră de 1,73 miliarde lei.