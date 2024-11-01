Rubio vorbește despre discuții private cu responsabili iranieni și 'fracturi' interne în conducerea de la Teheran

Există 'fracturi' printre membrii ierarhiei iraniene, iar Statele Unite consideră că personalități care au 'puterea de a acționa' vor ajunge în cele din urmă să se impună, a spus Rubio la emisiunea Good Morning America a postului ABC.

'Sperăm că se va întâmpla acest lucru', a continuat șeful diplomației americane. 'Există în mod clar oameni care ne vorbesc, într-un mod în care cei care erau anterior la conducerea Iranului nu o făceau, despre lucruri pe care sunt pregătiți să le facă' și care 'sunt dispuși să-și orienteze țara într-o direcție diferită', iar 'ceea ce vă spun ei sau declară public în fața lumii nu reflectă neapărat ceea ce spun în discuțiile cu noi', a susținut Rubio.

Însă el a refuzat să precizeze identitățile responsabililor iranieni despre care spune că ar discuta în acest mod cu Washingtonul asupra condițiilor încetării războiului lansat de SUA și Israel, pentru a nu-i pune în pericol.

Tot luni, președintele american Donald Trump a susținut la rândul său, într-un mesaj pe rețeaua sa de socializare Truth Social, că Washingtonul desfășoară 'discuții serioase cu un regim nou și mai rezonabil' în Iran, reluând în același timp amenințările cu distrugerea infrastructurilor energetice și petroliere ale Iranului 'dacă nu se ajunge în curând la un acord'.

El și-a amânat până pe 6 aprilie ultimatumul către Teheran de a debloca Strâmtoarea Ormuz, motivând că a decis această amânare pentru a permite desfășurarea unor negocieri, negate însă de Iran, care afirmă că au avut loc doar schimburi de mesaje prin intermediari precum Pakistanul.

În pofida decimării conducerii politice și militare a Iranului în urma atacurilor aeriene, regimul de la Teheran continuă represaliile cu drone și rachete asupra Israelului și intereselor americane din zonă și nu dă semne că ar pierde puterea astfel încât să facă loc unui regim favorabil intereselor SUA și Israelului pentru controlul politic și asupra resurselor.