Rutte: Țările Alianței pot ținti avioanele ruse care intră în spațiul NATO când este necesar

| 25 sep, 17:16

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut joi declarațiile făcute săptămâna aceasta de președintele american Donald Trump, potrivit căruia țările membre ale Alianței Nord-Atlantice ar trebui să doboare dronele și avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul lor aerian, dacă o astfel de măsură este necesară, relatează Reuters.

 

'Dacă este necesar. Deci, sunt total de acord cu președintele Trump: dacă este necesar', a declarat Rutte într-un interviu acordat emisiunii 'Fox & Friends' de la Fox News, adăugând că militarii NATO sunt instruiți să evalueze astfel de amenințări și să stabilească dacă pot escorta avioanele rusești în afara teritoriului aliat sau trebuie să ia măsuri suplimentare.
Președintele american Donald Trump a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian, în contextul a trei incursiuni efectuate de drone și de avioane de vânătoare rusești pe teritoriul Alianței în mai puțin de două săptămâni, a relatat AFP. 'Da, cred că da', a răspuns președintele SUA la această întrebare, adresată în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite la New York.

 

Rutte: Țările Alianței pot ținti avioanele ruse care intră în spațiul NATO când este necesar

x
