Rutte: Țările Alianței pot ținti avioanele ruse care intră în spațiul NATO când este necesar

'Dacă este necesar. Deci, sunt total de acord cu președintele Trump: dacă este necesar', a declarat Rutte într-un interviu acordat emisiunii 'Fox & Friends' de la Fox News, adăugând că militarii NATO sunt instruiți să evalueze astfel de amenințări și să stabilească dacă pot escorta avioanele rusești în afara teritoriului aliat sau trebuie să ia măsuri suplimentare.

Președintele american Donald Trump a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian, în contextul a trei incursiuni efectuate de drone și de avioane de vânătoare rusești pe teritoriul Alianței în mai puțin de două săptămâni, a relatat AFP. 'Da, cred că da', a răspuns președintele SUA la această întrebare, adresată în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite la New York.