Homepage » Actual

Siegfried Mureșan: Vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa; asta nu înseamnă austeritate

| 22 sep, 18:56

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat, marți, că reducerea cheltuielilor inutile și eficientizarea cheltuirii banului public nu reprezintă măsuri de austeritate, ci de responsabilitate, afirmând că va continua demersurile pentru reducerea risipei.

 

'Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de 'austeritate' a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de 'austeritate'. Eu cred exact contrariul', a scris Mureșan pe Facebook.
El a arătat că risipa banului public înseamnă mai puține resurse disponibile pentru domenii precum educația, sănătatea, infrastructura și investițiile.
'Fiecare leu cheltuit inutil de stat este un leu care nu ajunge într-o școală, într-un spital, într-un drum sau într-o investiție de care România are nevoie. De aceea, vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa și să cerem performanță acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor. Asta nu înseamnă austeritate. Înseamnă responsabilitate față de banii oamenilor. Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiți', a mai transmis premierul desemnat.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

darau

Irineu Darău: Nu putem vorbi despre o economie competitivă fără oameni bine pregătiţi

22 sep, 18:59
Citeşte mai departe
Ionel Bogdan

Ionel Bogdan (PNL): Guvernul Mureşan nu pregăteşte creşteri de taxe, impozite sau TVA

21 sep, 22:09
Citeşte mai departe
cgeo

Călin Georgescu, lăsat în libertate de instanță sub control judiciar

22 sep, 19:04
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Ce ingrediente sunt recomandate pentru zona delicată din jurul ochilor

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
AUR
AUR își completează proiectul legislativ de limitare a mandatelor șefilor unor instituții cu ASF, ANR, ANCOM
Vasile Blaga
Blaga, despre suspendarea președintelui: Doamne ferește! Nu s-a discutat în PNL, sunt șopârle
Manda
Manda: România nu are nevoie de un 'armistițiu', are nevoie de un Guvern cu legitimitate
Nicusor Dan
Nicuşor Dan: Violenţele din Piaţa Victoriei sunt extrem de grave
Nicusor Dan
Nicușor Dan: Alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem Guvern
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Trump anunță de la tribuna ONU un acord cu Iranul și pace în Ucraina
h
Gheorghe Piperea trage primele concluzii după eliberarea lui Georgescu: Nu vom avea guvern până la Crăciun
h
SURSE - Ilie Bolojan ar putea să intre membru în cabinetul construit de Siegfried Mureșan. Scenariul discutat în PNL
economica.net
feminis.ro
h
Ce ingrediente sunt recomandate pentru zona delicată din jurul ochilor
h
Proteste pro-palestiene organizate înaintea concertului lui Ed Sheeran din Philadelphia (SUA)
h
Sylvester Stallone a refuzat funcția de 'ambasador special' al lui Donald Trump la Hollywood
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ