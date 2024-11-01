Siegfried Mureșan: Vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa; asta nu înseamnă austeritate

'Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de 'austeritate' a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de 'austeritate'. Eu cred exact contrariul', a scris Mureșan pe Facebook.

El a arătat că risipa banului public înseamnă mai puține resurse disponibile pentru domenii precum educația, sănătatea, infrastructura și investițiile.

'Fiecare leu cheltuit inutil de stat este un leu care nu ajunge într-o școală, într-un spital, într-un drum sau într-o investiție de care România are nevoie. De aceea, vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa și să cerem performanță acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor. Asta nu înseamnă austeritate. Înseamnă responsabilitate față de banii oamenilor. Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiți', a mai transmis premierul desemnat.