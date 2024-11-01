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Sighiartău îi răspunde lui Veștea: Congresul va fi duminică; funcția nu îl face pe om

| 18 iun, 21:42

Un președinte de partid trebuie să ofere garanția că apără interesul comun al partidului și al României, nu propriul interes politic, că nu își schimbă principiile în funcție de oportunități și că nu își negociază valorile indiferent cine îl sună și îi trimite SPP-ul, i-a transmis deputatul liberal Robert Sighiartău premierului desemnat, Adrian Veștea, care și-a anunțat joi intenția de a candida la șefia PNL.

 

Sighiartău i-a spus lui Veștea că duminică, la ora 12:00, va avea loc Congresul PNL și nu se va amâna cu o săptămână, așa cum a cerut el.
''Metoda fripturismului politic. Domnul Adrian Veștea vrea să candideze la președinția PNL. Este foarte bine. În ultima ședință a BPN, chiar l-am încurajat să își prezinte deschis viziunea: guvernare și alianță cu PSD în numele 'interesului național' și al luptei împotriva 'extremismului'. Până aici, nimic de reproșat. Într-un partid democratic, ideile trebuie puse pe masă și judecate de membrii partidului. Doar că domnul Veștea dorește și amânarea Congresului cu o săptămână. De ce? Pentru a avea timp să își rezolve problema Guvernului, să obțină voturile necesare pentru învestire de la AUR, ca mai apoi să se instaleze la Palatul Victoria și să înceapă să vândă funcții ca la piață. Pe scurt, domnul Veștea pare să creadă că membrii PNL sunt niște fripturiști care pot fi impresionați de funcții și de accesul la putere. Eu cred exact contrariul. PNL s-a schimbat!'', a scris el pe Facebook.
Deputatul PNL a subliniat că un președinte de partid trebuie să ofere garanția că apără interesul comun al partidului și al României, nu propriul interes politic.
''Adrian, oamenii te cunosc de mult timp. Te-au cunoscut ca membru liberal, ca președinte de Consiliu Județean, ca prim-vicepreședinte al partidului. Știu cine ești și își vor forma propria opinie. Pentru că funcția nu îl face pe om! Iar un președinte de partid trebuie să ofere garanția că apără interesul comun al partidului și al României, nu propriul interes politic. Că nu își schimbă principiile în funcție de oportunități și că nu își negociază valorile indiferent cine îl sună și îi trimite SPP-ul. PNL trebuie să își aleagă liderii prin încredere și principii, nu prin avantajul funcției și al puterii vremelnice. Acesta este testul real! P.S: Congresul va fi duminică, 21 iunie 2026, ora 12:00'', a fost mesajul lui Sighiartău.
Premierul desemnat, Adrian Veștea, și-a anunțat joi intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal.
Acesta i-a cerut lui Ilie Bolojan să organizeze Congresul PNL pe 28 iunie, pentru a-și pregăti candidatura.

 

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