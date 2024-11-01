Simion: Din cauza actualilor guvernanți, România este o țară blocată

'Din cauza actualilor guvernanți, România este o țară blocată. Noi am acuzat în cele cinci asumări de răspundere făcute de guvernarea Bolojan că puteau foarte bine să vină în fața Parlamentului și să le discutăm. Suntem pe 11 noiembrie și nu au reușit să rezolve nimic și nu știu dacă interesul lor a fost să rezolve ceva sau să facă de formă niște chestiuni pentru a nu fi blocate anumite fonduri europene. (...) Cred că nu mă poate acuza nimeni că sunt vreun fan al doamnei Oana Gheorghiu. Domnul Grindeanu a avut o poziție, a acuzat-o de derapaje antiamericane, nu asta era problema. Este o orientare ideologică asumată a actualei guvernări - acolo se vrea să se meargă, într-o direcție contra președintelui Trump, într-o direcție pro-Franța. Domnul Grindeanu nu trebuie să uite din ce guvern face parte. Țara fiind blocată, dincolo de toate conflictele dintre domnul Bolojan și magistrații, cetățenii nu au mai putut beneficia de un act de justiție în România de mai bine de patru luni. E o situație dramatică, ce a afectat viața multor oameni', a declarat Simion într-o conferință de presă.

El a avertizat în privința posibilității ca țara să intre în incapacitate de plată.

'Cred că, dacă va continua această guvernare tot așa, nu că nu vor fi bani pentru 'Caritas', cum prost a spus doamna Gheorghiu, sau pentru alte pensii. Nu, vom intra cu siguranță în incapacitate de plată. Așa că aștept un pic de responsabilitate din partea tuturor, de la președinte până la guvernanți, să nu se mai joace atâta de-a scandalurile în interiorul coaliției, pentru că ei și-au asumat această guvernare, să o ducă la bun sfârșit sau să cheme populația la urne. Altă soluție nu este în acest moment. Noi avem soluțiile noastre. Sigur că parte din soluțiile noastre corespund cu unele din actualele măsuri. În opinia mea și în opinia exprimată în programul nostru de guvernare, niciun cetățean al României, dacă nu se încadrează în grupele de muncă, nu trebuie să iasă la pensie mai devreme de 65 de ani. Au voință politică să facă așa ceva? Dacă au, să facă, dacă nu au, să nu mai pomenească de această măsură sau să se întoarcă spre alegători', a transmis Simion.

Potrivit acestuia, este o problemă cu faptul că sunt prea puțini magistrați.

'Cum se gândește domnul Bolojan să rezolve problema numărului de magistrați? Sistemul nostru juridic este și simplu bombardat cu mii și mii de dosare. Și nu o să ieșim, suntem blocați într-un labirint. (...) Venim cu o versiune, dacă suntem ascultați. Dar noi, ca principal partid de opoziție, nu suntem ascultați. (...) Nu mi se pare corect ca oamenii care câștigă 10.000 de lei, 12.000 de lei, 14.000 de lei să fie menționați, ostracizați, scoși în piața publică, având totuși un număr de circa 3.000 și ceva de magistrați. Noi am propus o formulă decentă, sub forma unui proiect legislativ, ca nici o pensie în România, până nu revenim la o datorie publică de sub 50%, nici o pensie în plată să nu fie mai mare de salariul net al președintelui. Dacă revenim la apucături din acestea cu egalitate de clasă, în care arătăm către unul sau altul ce pensii are... (...) Nu văd o problemă reală în afirmațiile și nu achiesez deloc la afirmațiile doamnei Gheorghiu, dar nu afirmațiile doamnei Gheorghiu sunt problema în acest moment în România, ci o ierarhie a valorilor și calcularea corectă a muncii depuse de fiecare. Cea mai mare problemă în magistratură în acest moment este lipsa magistraților', a susținut liderul AUR.