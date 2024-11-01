Homepage » Actual

Simion: Din cauza actualilor guvernanți, România este o țară blocată

| 11 noi, 18:40

Președintele AUR, deputatul George Simion, a afirmat marți că din cauza actualilor guvernanți România este 'o țară blocată' iar ideologia asumată a actualei guvernări este 'într-o direcție pro-Franța'.

 

'Din cauza actualilor guvernanți, România este o țară blocată. Noi am acuzat în cele cinci asumări de răspundere făcute de guvernarea Bolojan că puteau foarte bine să vină în fața Parlamentului și să le discutăm. Suntem pe 11 noiembrie și nu au reușit să rezolve nimic și nu știu dacă interesul lor a fost să rezolve ceva sau să facă de formă niște chestiuni pentru a nu fi blocate anumite fonduri europene. (...) Cred că nu mă poate acuza nimeni că sunt vreun fan al doamnei Oana Gheorghiu. Domnul Grindeanu a avut o poziție, a acuzat-o de derapaje antiamericane, nu asta era problema. Este o orientare ideologică asumată a actualei guvernări - acolo se vrea să se meargă, într-o direcție contra președintelui Trump, într-o direcție pro-Franța. Domnul Grindeanu nu trebuie să uite din ce guvern face parte. Țara fiind blocată, dincolo de toate conflictele dintre domnul Bolojan și magistrații, cetățenii nu au mai putut beneficia de un act de justiție în România de mai bine de patru luni. E o situație dramatică, ce a afectat viața multor oameni', a declarat Simion într-o conferință de presă.
El a avertizat în privința posibilității ca țara să intre în incapacitate de plată.
'Cred că, dacă va continua această guvernare tot așa, nu că nu vor fi bani pentru 'Caritas', cum prost a spus doamna Gheorghiu, sau pentru alte pensii. Nu, vom intra cu siguranță în incapacitate de plată. Așa că aștept un pic de responsabilitate din partea tuturor, de la președinte până la guvernanți, să nu se mai joace atâta de-a scandalurile în interiorul coaliției, pentru că ei și-au asumat această guvernare, să o ducă la bun sfârșit sau să cheme populația la urne. Altă soluție nu este în acest moment. Noi avem soluțiile noastre. Sigur că parte din soluțiile noastre corespund cu unele din actualele măsuri. În opinia mea și în opinia exprimată în programul nostru de guvernare, niciun cetățean al României, dacă nu se încadrează în grupele de muncă, nu trebuie să iasă la pensie mai devreme de 65 de ani. Au voință politică să facă așa ceva? Dacă au, să facă, dacă nu au, să nu mai pomenească de această măsură sau să se întoarcă spre alegători', a transmis Simion.
Potrivit acestuia, este o problemă cu faptul că sunt prea puțini magistrați.
'Cum se gândește domnul Bolojan să rezolve problema numărului de magistrați? Sistemul nostru juridic este și simplu bombardat cu mii și mii de dosare. Și nu o să ieșim, suntem blocați într-un labirint. (...) Venim cu o versiune, dacă suntem ascultați. Dar noi, ca principal partid de opoziție, nu suntem ascultați. (...) Nu mi se pare corect ca oamenii care câștigă 10.000 de lei, 12.000 de lei, 14.000 de lei să fie menționați, ostracizați, scoși în piața publică, având totuși un număr de circa 3.000 și ceva de magistrați. Noi am propus o formulă decentă, sub forma unui proiect legislativ, ca nici o pensie în România, până nu revenim la o datorie publică de sub 50%, nici o pensie în plată să nu fie mai mare de salariul net al președintelui. Dacă revenim la apucături din acestea cu egalitate de clasă, în care arătăm către unul sau altul ce pensii are... (...) Nu văd o problemă reală în afirmațiile și nu achiesez deloc la afirmațiile doamnei Gheorghiu, dar nu afirmațiile doamnei Gheorghiu sunt problema în acest moment în România, ci o ierarhie a valorilor și calcularea corectă a muncii depuse de fiecare. Cea mai mare problemă în magistratură în acest moment este lipsa magistraților', a susținut liderul AUR.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Marius Budăi

Fostul ministru Marius Budăi cere susținere pentru majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie

11 noi, 18:54
Citeşte mai departe
Nicusor Dan

Președintele se întâlnește, miercuri, cu liderii coaliției și cu reprezentanți ai magistraților

11 noi, 18:38
Citeşte mai departe
lavrov

Moscova, gata să discute cu SUA după afirmațiile lui Trump privind ''teste nucleare'' secrete ruse

11 noi, 18:42
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Actorul Jeremy Renner este acuzat de hărţuire sexuală de regizoarea Yi Zhou

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
bbbb
Boilies pe praguri: când geometria decide selecția
Nicusor Dan
Nicușor Dan: Salut acordul dintre Israel și Hamas privind încetarea focului și eliberarea tuturor ostaticilor
buzo
Buzoianu: Legea adoptată în Parlament, care stabilește că orice arie protejată poate fi distrusă, este o rușine
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Kelemen Hunor face un calcul politic rece și invocă episodul în care UDMR a picat între scaune
h
MOTIVARE | CCR își explică decizia în cazul legii Bolojan: testul poligraf, 'neclar și arbitrar'. Doi judecători acuză restrângerea drepturilor fundamentale
h
Atenție! Risc major de pene de curent la nivel mondial, încă din această seară. O furtună solară va lovi puternic Pământul
economica.net
feminis.ro
h
Actorul Jeremy Renner este acuzat de hărţuire sexuală de regizoarea Yi Zhou
h
„With Love, Meghan”, serialul ducesei de Sussex revine pe Netflix cu un episod special de Crăciun
h
Trucul secret al Mădălinei Ghenea pentru un ten impecabil. Ce face actrița în fiecare dimineață: „E atât de plăcut”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ