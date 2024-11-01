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Sorin Grindeanu: Parlamentul a evitat, cu votul PSD, pierderea a 5,8 miliarde de euro din PNRR

| 06 aug, 21:12

 

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat, joi că Parlamentul a evitat, cu votul PSD, pierderea a 5,8 miliarde de euro din PNRR și a facilitat accesarea a 16,7 miliarde de euro din Programul SAFE.

 

 

'Parlamentul a evitat - cu votul PSD - pierderea a 5,8 miliarde euro din PNRR și a facilitat accesarea a 16,7 miliarde de euro din programul SAFE! Am deblocat astfel, în ultimele două săptămâni, ceea ce Guvernul demis nu putea rezolva. Ne-am respectat promisiunile, apărând în același timp interesele românilor și ale României', a scris Grindeanu, pe Facebook.
Potrivit acestuia, PSD a votat pentru evitarea penalităților următoarele acte normative:
* Codul administrativ - reformă pentru o administrație modernă - 771 de milioane euro;
* Codul urbanismului - 'reduce birocrația prin digitalizare, scurtează termenele de autorizare și avizare' - 972 milioane de euro;
* Legea decarbonizării sistemelor de încălzire și răcire - 771 milioane de euro;
* Legea integrității - 'a ridicat standardul de integritate impus demnitarilor și a consolidat competențele și aria de manifestare a ANI' - 770 milioane de euro;
* Legea biodiversității - 'protejăm natura, nu aberațiile, am scos toate obstacolele care blochează dezvoltarea infrastructurii și a capacităților de producție a energiei electrice' - 972 milioane de euro;
* măsuri pentru Vamă și ANAF, bonusuri pentru performanță în funcție de gradul de colectare - 770 milioane de euro;
* Legea privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități - 770 milioane de euro;
* acordul de împrumut pe SAFE pentru înzestrarea Armatei - 16,68 miliarde de euro.
'Toate aceste legi sunt o garanție fermă că România nu pierde bani europeni! Parlamentarii au dat dovadă de responsabilitate și vor fi în continuare prezenți, de câte ori este nevoie astfel încât România să nu piardă fonduri. Așteptăm de la Guvernul demis și Legea salarizării. PSD este consecvent: vom vota o lege care respectă angajații din sistemul sanitar și educație', a susținut Grindeanu.

 

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