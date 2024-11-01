Sorin Grindeanu: Să arătăm respect veteranilor care au luptat sub steagul României

'Să arătăm respect veteranilor care au luptat sub steagul României! Să-i ajutăm cu gesturi care sunt mici comparativ cu faptelor lor! Să reparăm nedreptatea comisă tocmai celor care ne-au reprezentat cu demnitate în teatrele de operații. Să avem onoare și să arătăm respect față de văduvele celor care și-au pierdut viața pe front sau în misiuni de luptă. Datorită lor suntem aici! Sacrificiul lor ne dă curaj să mergem până la capăt', a scris Grindeanu pe Facebook.