Sorin Grindeanu: Să arătăm respect veteranilor care au luptat sub steagul României
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marți, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, că trebuie să arătăm respect veteranilor care au luptat sub steagul României și să-i ajutăm cu gesturi care sunt mici comparativ cu faptelor lor.
'Să arătăm respect veteranilor care au luptat sub steagul României! Să-i ajutăm cu gesturi care sunt mici comparativ cu faptelor lor! Să reparăm nedreptatea comisă tocmai celor care ne-au reprezentat cu demnitate în teatrele de operații. Să avem onoare și să arătăm respect față de văduvele celor care și-au pierdut viața pe front sau în misiuni de luptă. Datorită lor suntem aici! Sacrificiul lor ne dă curaj să mergem până la capăt', a scris Grindeanu pe Facebook.
