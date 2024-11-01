Homepage » Actual

Tanczos Barna: Există acord de principiu în coaliţie cu minus 10% parlamentari

| 31 oct, 16:51

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, joi seară, că în coaliţia de guvernare există un acord de principiu privind propunerea UDMR de a scădea cu 10 la sută numărul de parlamentari. ”Varianta de 300 de parlamentari este o variantă periculoasă la adresa democraţiei” a expliat Tanczos Barna.

 

”Minus 10% parlamentari. Prima dată s-a discutat acum două săptămani ca idee pusă pe masă de UDMR. Există acord de principiu. Varianta de 300 de parlamentari este o variantă periculoasă la adresa democraţiei, a reprezentativităţii”, a declarat, joi seară, la Digi 24, vicepremierul Tanczos Barna.
Potrivit acestuia, există riscul de a apărea judeţe ”monocolor”.
”Dacă se strânge foarte mult numărul de senatori, de exemplu, şi Constituţia nu este schimbată şi trebuie să avem două Camere, şi Camera Deputaţilor şi Senat, dacă reprezentativitatea este foarte mică şi nu avem măcar doi parlamentari, doi senatori, la nivel de judeţ, ne putem trezi la judeţe monocolor”, a explicat Tanczos Barna.
Întrebat de ce nu se poate reduce numărul de parlamentari cu mai mult de 10 la sută, Tanczos Barna a explicat că aceasta a fost propunerea UDMR.
”Nu vreau să spun că nu se poate. Asta este propunerea noastră. Este exact numărul sau procentul de reducere. Dacă e afectată reprezentativitatea, e o problemă. 300 nu se poate cu siguranţă. Din punctul meu de vedere, 300 de parlamentari înseamnă o afectare a reprezentactivităţii la nivel naţional. 10% sau 11% este exact numărul, reducerea numărului de cetăţeni români conform ultimului recensământ faţă de penultimul. Şi dacă mergem cu acest procent, practic suntem în aceeaşi marjă cu 10% administraţie centrală, 10% administraţie locală, tăieri de personal şi aşa mai departe. Lucrurile se pot decide. Trebuie un pic de voinţă politică şi de cum zicea domnul Kelemen, la un moment dat, picioarele în apă rece, în lighean şi decizie”, a adăugat Tanczos Barna.
USR a depus o propunere legislativă pentru reducerea numărului de parlamentari la 300, pentru a pune în aplicare referendumul din 2009.
Proiectul nu întruneşte consensul Coaliţiei, aşa că, în 13 octombrie, Senatul a votat prelungirea termenului pentru adoptarea tacită.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

fifor

Fifor: Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituției, iar prezența premierului nu este opțională

31 oct, 16:45
Citeşte mai departe
budaii

Budăi: E revoltător ca tinerii noștri să plece la muncă în străinătate, în timp ce patronatele se opun creșterii salariului

31 oct, 16:56
Citeşte mai departe
turcan

Turcan (PNL): Orice majorare a salariului minim făcută 'din pix' poate avea consecințe negative

31 oct, 16:54
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Prințul William câștigă un proces privind încălcarea vieții private intentat unei reviste franceze

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
nic
Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică
bolojan
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Sorin Grindeanu, discurs cu lacrimi în ochi pe scena PSD: Este pentru prima dată!
h
FOTO Cine este bărbatul care îi stă alături Oanei Gheorghiu de ani buni. Ocupă o funcție importantă la o companie străină
h
VIDEO Lia Olguța Vasilescu îl mitraliază pe Ilie Bolojan: Refuză orice soluție, vrea neapărat disponibilizări de oameni
economica.net
feminis.ro
h
Prințul William câștigă un proces privind încălcarea vieții private intentat unei reviste franceze
h
Johnny Depp donează 65.000 de dolari pentru un centru muzical dintr-o localitate spaniolă devastată de inundații
h
Retragerea titlurilor deținute de prințul Andrew nu le va afecta pe prințesele Beatrice și Eugenie
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ