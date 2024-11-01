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Traian Băsescu, despre arestarea lui Georgescu: „Nici măcar în vremea lui Kovesi nu se făceau arestări atât de întârziate”

| 22 sep, 19:01

Fostul preşedinte Traian Băsescu reclamă ”spectacolul” oferit de Justiţie în cazul fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, ridicat luni, dus la audieri şi reţinut de DIICOT. ”Spectacolul de astăzi este un spectacol, parcă ar fi un spectacol ordonat. Măcar la Kovesi erau spectacolele ei, aici suntem în faţa unui spectacol cu bilete de intrare cu locuri rezervate”, afirmă Traian Băsescu.

 

”Trebuie să recunoaştem că nici măcar în vremea lui Kovesi nu se făceau arestări atât de întârziate. Măcar Kovesi era promptă. În cazul lui Georgescu e reclamaţia de acum doi ani şi tu îl scoţi cu cătuşe astăzi şi dai drumul şi la informaţii din dosar, anunţi şi presa să fie prezentă când năvăleşti la percheziţia de acasă, un spectacol pe care eu l-am respins şi în timpul doamnei Kovesi, îl resping şi acum. Numai că acum îl fac exact cei care au criticat ce făcea Kovesi”, a afirmat Traian Băsescu, luni seară, la B1 TV.
El s-a arătat convins că faptele de care Georgescu este acuzat există, însă s-a întrebat cine a ”ordonat” expunerea lui Georgescu.
”Ca şi în timpul lui Kovesi, şi în cazul de faţă nişte fapte există, adică este un spectacol care are la bază ceva. Problema este de ce se face justiţie cu spectacol şi nu se face cu decenţă? Este întrebarea pe care ne-o punem de ani de zile. (...) Spectacolul de astăzi este un spectacol, parcă ar fi un spectacol ordonat. Măcar la Kovesi erau spectacolele ei, aici suntem în faţa unui spectacol cu bilete de intrare cu locuri rezervate”, a adăugat Traian Băsescu.
Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost reţinut, luni seară, de către procurorii DIICOT, după ce, în cursul dimineţii, a fost ridicat din trafic, iar la locuinţa sa şi la alte patru imobile au fost percheziţii care s-au întins pe aproape nouă ore. La ieşirea din sediul DIICOT, Georgescu a ridicat mâinile încătuşate şi le-a arătat susţinătorilor. Alături de el a fost reţinut şi Ionel Rusen. Percheziţiile au fost făcute în Bucureşti, Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea. La DIICOT, a fost audiat şi Ionel Rusen, celălalt bărbat cercetat în acelaşi dosar. Acuzaţiile vizează infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat. Potrivit unor surse judiciare, Georgescu s-ar fi prevalat de dreptul la tăcere, refuzând să facă vreo declaraţie în faţa anchetatorilor.

 

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