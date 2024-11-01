USR și partidul bulgar 'Continuăm Schimbarea' cer NATO consolidarea centrului operațional militar comun

'Cele două partide cer NATO să consolideze centrul operațional militar comun și comandamentul său prin rotație din statele aliate riverane Mării Negre, precum și o evaluare urgentă a unor măsuri defensive suplimentare: supraveghere maritimă consolidată, capabilități anti-dronă și o apărare aeriană și antirachetă întărită', se arată într-un comunicat transmis, joi, de USR.

Semnatarii scrisorii subliniază că aceste atacuri, soldate cu nave scufundate, membri ai echipajelor dați dispăruți și vieți civile puse în pericol, reprezintă 'o escaladare serioasă și o amenințare directă' la adresa securității europene și a Flancului estic al NATO, primele informații 'indicând puternic implicarea' Rusiei.

'Atacurile asupra navelor civile nu pot fi tratate ca incidente izolate sau acceptate drept noua realitate din vecinătatea noastră. Rusia nu trebuie lăsată să transforme Marea Neagră și Flancul Estic într-o zonă a nesiguranței, a intimidării și a impunității', se arată în scrisoare.

Documentul este semnat de liderii celor două partide, Dominic Fritz și Assen Vassilev, alături de europarlamentarii Renew Dan Barna și Nikola Minchev, și este cosemnată de Valerie Hayer, președinta Grupului Renew Europe din Parlamentul European.