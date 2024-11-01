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USR: PSD pune în pericol un miliard de euro din PNRR prin amendamentele la Strategia privind biodiversitatea

| 05 aug, 18:44


USR susține că PSD 'pune în pericol' un miliard de euro din PNRR prin amendamentele depuse la Strategia națională pentru conservarea biodiversității.

 

'PSD a depus astăzi sute de amendamente la Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030 în forma adoptată cu doar o zi înainte de Senat și riscă să arunce în aer angajamentele asumate de România la nivel european', se arată într-un comunicat al USR transmis miercuri AGERPRES.
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat PSD că a cerut aducerea proiectului în Parlament tocmai pentru a putea modifica 'din temelii' strategia și a avertizat că o asemenea intervenție poate costa România aproape un miliard de euro din fondurile europene.
'Nu credeam că PSD ar putea ajunge mai jos decât a făcut-o zilele trecute. Astăzi însă a reușit să atingă un nivel istoric al absurdului și al ilegalității, pe care nu l-am întâlnit la niciun alt partid. Acum știm de ce au cerut ca proiectul să fie pus în Parlament: pentru că voiau să îl înlocuiască în întregime și să pună în pericol încă aproape un miliard de euro din PNRR. Să fie foarte clar: România nu poate avea, printr-o strategie națională, alte obiective decât cele pe care și le-a asumat la nivel european. Nu poți schimba regulile peste noapte și apoi să te aștepți ca România să primească banii europeni ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Vorbim despre 972 de milioane de euro', a afirmat Buzoianu, conform comunicatului citat.
Ea a susținut că România riscă să piardă aproape un miliard de euro din cauza unui amendament depus de PSD cu jumătate de oră înainte de ședința comisiei parlamentare de specialitate. 'Este complet iresponsabil să te joci în acest fel cu banii europeni ai României', a spus Buzoianu.
Conform USR, Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030 este legată de angajamentele asumate de România prin PNRR, iar modificarea obiectivelor asumate poate pune sub semnul întrebării îndeplinirea acestora și, implicit, accesarea fondurilor europene aferente.
'Un document strategic de o asemenea importanță nu poate fi rescris printr-un amendament depus pe ultima sută de metri, fără o analiză serioasă a consecințelor și fără o dezbatere reală. Miza nu este o dispută între partide. Miza sunt 972 de milioane de euro din banii europeni ai României', a mai transmis USR.
Senatul a adoptat, marți, cu 82 de voturi 'pentru', 33 'împotrivă' și nouă abțineri, în calitate de prim for legislativ sesizat, Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030, jalon din PNRR, cu adoptarea unor amendamente ale PSD.
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a criticat, marți, amendamentele adoptate, susținând că unele dintre acestea sunt 'absolut aberante' și modifică angajamente asumate de România la nivel european.
Proiectul intră în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional.

 

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