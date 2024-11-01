Aliaţii din NATO discută despre „cea mai bună modalitate” de a redeschide strâmtoarea Ormuz, spune Mark Rutte

| 18 mar, 18:46

Membrii NATO poartă discuţii pentru a găsi cea mai bună modalitate de a redeschide strâmtoarea Ormuz, o rută strategică blocată de Iran în urma atacurilor americano-israeliene, a declarat miercuri secretarul general al alianţei, Mark Rutte, relatează CNN.

 

„Suntem, desigur, cu toţii de acord că strâmtoarea trebuie redeschisă. Şi ceea ce ştiu este că aliaţii colaborează şi discută despre modul cum să procedeze, despre cea mai bună modalitate de a realiza acest lucru”, a declarat Mark Rutte, aflat în vizită în nordul Norvegiei pentru a asista la exerciţiul Cold Response. „Lucrăm împreună la acest lucru pentru a găsi o soluţie”, a asigurat Rutte.
Preşedintele american critică de câteva zile refuzul principalilor aliaţi ai Washingtonului din cadrul NATO, printre care Franţa şi Regatul Unit, de a ajuta Statele Unite să redeschidă această strâmtoare prin care, înainte de război, tranzitau aproape 20% din petrolul brut mondial şi din gazul natural lichefiat (GNL). Paralizia aproape totală a strategicei strâmtori Ormuz a făcut ca preţurile petrolului să crească vertiginos în ultimele două săptămâni.
Donald Trump a solicitat luni asistenţa marilor puteri mondiale pentru a garanta securitatea strâmtorii. Marţi, el a calificat drept „o greşeală cu adevărat stupidă” refuzul multor ţări NATO de a acorda asistenţă Statelor Unite şi a asigurat că, în cele din urmă, ajutorul lor nu este necesar. În acelaşi timp, armata americană a lovit cu bombe anti-buncăr depozite iraniene de rachete situate în apropierea strâmtorii Ormuz.

 

Feminis

Ştirile orei

bal

Daniel Băluță: PNL, USR și AUR și-au dat mâna pentru sărăcirea și pentru umilirea românilor

18 mar, 18:36
Citeşte mai departe
Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete spune că actuala coaliție de guvernare este în pre-anestezie

17 mar, 19:31
Citeşte mai departe
psd

PSD îi cere premierului să aprobe urgent scutirea directă a fermierilor de la plata accizei și a TVA pentru motorină

17 mar, 19:37
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Sebastian Stan şi Annabelle Wallis se pregătesc să devină părinţi, potrivit TMZ

Citeşte mai departe
Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Robert Negoiţă
Robert Negoiţă s-a întors la Primărie: Din acest moment sunt la treabă
mircea
Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA: Va fi un dezastru, şi pentru americani va fi un dezastru
Nazare
Nazare, după publicarea bugetului: Proiectează realist veniturile şi cheltuielile statului în acest an
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Când intervine statul? Motorina a trecut de 10 lei, iar presiunea crește pe Guvern - Kelemen Hunor: 'Eu aș fi luat în calcul deja plafonarea, dar nu sunt eu în măsură'
h
Este o bătălie între PSD și PNL de nu mai rămâne ”piatră pe piatră” în coaliție: Blocaj total pe Legea bugetului
h
Plan de urgență pentru Ormuz: Șefa diplomației europene scoate de la sertar 'modelul cerealelor' ca să deblocheze artera cheie a energiei globale
economica.net
feminis.ro
h
Sebastian Stan şi Annabelle Wallis se pregătesc să devină părinţi, potrivit TMZ
h
Ryan Gosling, singur în spațiu în filmul 'Proiectul Hail Mary'
h
Timothée Chalamet revine în universul 'Dune', în finalul epic al seriei regizate de Denis Villeneuve
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ