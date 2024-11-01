Bolojan a discutat cu delegația S&P despre actualul context politic și situația fiscal-bugetară a României

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul întrevederii, au fost analizate actualul context politic și situația fiscal-bugetară a României, care se înscrie pe traiectoria echilibrării și stabilizării finanțelor publice, având în vedere că pe primele șapte luni ale anului 2026 deficitul bugetar a scăzut cu peste 28 de miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar execuția bugetară confirmă această direcție.

'Anul trecut și în prima parte a acestui an am luat măsuri pentru a corecta situația cheltuielilor publice, iar punerea lor în aplicare a dus la reducerea deficitului bugetar și a asigurat respectarea angajamentelor luate de România față de partenerii externi. Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor. Dacă menținem linia politicilor actualului Guvern - și pentru sănătatea economiei este important să o menținem - putem continua traiectoria de reducere a deficitului bugetar', a afirmat Bolojan, citat în comunicat.

Șeful Executivului a subliniat că ajustarea bugetară trebuie să fie susținută de schimbări care produc efecte în timp: o administrație mai eficientă, companii de stat reformate, cheltuieli publice mai bine prioritizate și investiții care generează creștere economică.

Un exemplu este chiar sectorul companiilor de stat, unde îmbunătățirea activității, reducerea subvențiilor de la buget și creșterea profitabilității trebuie să rămână priorități, se explică în comunicat.

Totodată, premierul interimar a susținut că pentru menținerea credibilității externe a României, inclusiv în rândul investitorilor, este esențială și continuarea reformelor asumate de actualul Guvern.

'Sunt optimist că oamenii politici care au interes ca România să rămână stabilă vor continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor și reducerea deficitului bugetar', a transmis Bolojan.

La întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru.