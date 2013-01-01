Homepage » Actual

Bolojan, la întâlnirea cu primarii: Dacă vom continua cu responsabilitate, șansa să trecem peste perioada dificilă e mare

| 14 aug, 17:45

Premierul Ilie Bolojan a continuat, joi, consultările cu reprezentanții Asociației Comunelor din România, cărora le-a transmis că există o șansă mare ca această perioada dificilă să fie depășită dacă se va continua pe linia ''responsabilității față de banul public''.

 

''Reforma administrației publice locale va face parte din al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice și corectarea nedreptăților, pe care îl vom adopta la sfârșitul acestei luni. Dacă vom continua în această linie a responsabilității față de banul public, șansa să trecem peste această perioadă dificilă este mare'', a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanții primarilor, potrivit unui comunicat de presă al Executivului.
În cadrul consultărilor, au fost analizate aspecte legate de reducerea cheltuielilor de personal, prin diminuarea posturilor în administrația publică locală și organizarea mai eficientă la nivelul fiecărei structuri, reforma impozitării proprietății, extinderea digitalizării la nivelul primăriilor de comune, fapt care va eficientiza activitatea și va crește calitatea serviciilor publice.
Prioritizarea și eșalonarea finanțării investițiilor derulate la nivelul administrației publice locale reprezintă un alt subiect analizat de reprezentanții Guvernului și primarii comunelor din România, se arată în comunicatul Guvernului.
În acest context, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltan, a subliniat faptul că nu se va opri finanțarea din PNRR pentru niciun proiect pentru care au fost începute lucrările.
''Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis șantiere, vor merge mai departe. Informația că PNRR se oprește este falsă. Este adevărat, însă, că proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanțare din PNRR'', a explicat ministrul Dezvoltării.
De asemenea, ministrul Cseke Attila-Zoltan a menționat că se are în vedere o prioritizare a proiectelor de investiții pentru perioada 2026-2028 și că este analizat un mecanism de finanțare prin împrumuturi care pot fi contractate de antreprenori, ca soluție complementară pentru asigurarea finanțărilor publice. Consultările dintre Guvern și reprezentanții autorităților publice locale vor continua în perioada următoare.
Din partea Guvernului, la consultările de la Palatul Victoria au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierul Tanczos Barna, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltan, și ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, adaugă sursa citată.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Cseke Attila

Cseke: Propunerea prin care primarii pot transforma un post ocupat în unul cu jumătate de normă, măsură de eficientizare

14 aug, 17:41
Citeşte mai departe
CNAS

Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor, în baza creditelor de angajament de care dispune CNAS

14 aug, 17:56
Citeşte mai departe
Fifor

Fifor compară reforma din Educație cu un ''măcel'' și spune că are o contribuție mică la reducerea deficitului

14 aug, 17:53
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury vorbește pentru prima dată: „Am plâns și l-am jelit pe tatăl meu”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu: Armata a suferit o subfinanțare, acum trebuie reînzestrată
sorin grindeanu
Grindeanu: Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei a renunțat la 20 % din salariul său și cere directorilor companiilor din subordine același gest
Cseke Attila
Cseke Attila: Programul de construire a creșelor este prioritizat pe 2025; au fost finalizate 27 de creșe
Dacian Cosmin Dragoş
Preşedintele Nicuşor Dan îl numeşte pe profesorul Dacian Cosmin Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
MasterChef România 2025, gata de start. Sezonul 10 vine cu reguli noi și un personaj cheie
h
Scandal PNL - PSD în Iași: Ilie Bolojan e premierul Taie tot!
h
Serviciul secret rus 'aprinde' Ungaria: 'UE vrea schimbarea regimului de la Budapesta'
economica.net
feminis.ro
h
Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury vorbește pentru prima dată: „Am plâns și l-am jelit pe tatăl meu”
h
Felix Baumgartner avea o asigurare de 500 de milioane de euro. Cine a încasat banii
h
Daniel Day-Lewis revine pe ecrane pentru a juca în filmul fiului său
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ