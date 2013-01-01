Bolojan: Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă

'În momentul de față, sunt prea puțini umeri în economia reală pe care stă această țară. La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcțiile anunțate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăților, creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat și eșalonarea investițiilor. Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării în perioada următoare', a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Guvernului.

În discuțiile de la Palatul Victoria, membrii Guvernului au prezentat partenerilor sociali proiectele de lege.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, a prezentat modificările introduse de reforma pensiilor magistraților, cu 'accent asupra creșterii vârstei de pensionare și a modificării modului de calcul', arată sursa citată.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a referit la reforma în sistemul de sănătate, vizând îmbunătățirea calității serviciilor medicale pentru pacienți și creșterea performanței manageriale.

De asemenea, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a menționat modificările ce vor fi introduse prin reforma administrației locale, 'care sunt circumscrise principiului echității sociale, precum și pe cele pentru reducerea personalului din administrația publică locală'.

La rândul său, vicepremierul Tanczos Barna a subliniat că noile măsuri în domeniul insolvenței au în vedere îmbunătățirea procesului de recuperare a datoriilor de către stat și creșterea responsabilității administratorilor care aduc firmele în stare de insolvență, se mai arată în comunicat.

Guvernul a mai precizat că, în ceea ce privește reforma companiilor de stat, secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a afirmat că noile reglementări sunt stabilite în urma dialogului cu Comisia Europeană și OCDE pe tema guvernanței corporative și au în vedere reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, precum și a indemnizațiilor acestora.

Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a prezentat reforma ASF, ANRE și ANCOM, instituții în care vor fi reduse bonusurile și organigramele cu 10% din posturile de specialitate și cu 30% din posturile serviciilor suport.

În ceea ce privește proiectul de fiscalitate, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a arătat că noile măsuri au scopul de a încuraja conformarea fiscală și de a combate evaziunea fiscală.

Conform sursei citate, partenerii sociali - sindicatele și patronatele - au transmis punctele de vedere și analizele referitoare la punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în cel de-al doilea pachet guvernamental. 'De asemenea, au arătat disponibilitatea de a contribui alături de Guvern la definitivarea legislației subsecvente necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor', se mai arată în comunicat.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a răspuns punctual situațiilor semnalate de partenerii sociali și a adăugat faptul că aceste măsuri sunt absolut necesare, având în vedere situația bugetară și dezechilibrele din sistem.

La reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social au participat, din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, ministrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana-Anda Buzoianu, reprezentanți ai celorlalte instituții guvernamentale care fac parte din acest organism de consultare.