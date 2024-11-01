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Buzoianu: Grupul de lucru pentru arderile ilegale din Sintești nu include Direcția de Mediu București

| 29 sep, 16:49

Grupul de lucru constituit de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Ilfov pentru problema arderilor ilegale din Sintești nu include Direcția de Mediu București, autoritatea care gestionează datele stației de monitorizare a calității aerului din zonă, a anunțat, marți, ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

 

'Doamna Simona Neculae, prefecta de Ilfov, a trimis azi o decizie a CJSU Ilfov în care ne anunță că s-a creat grupul de lucru pe care îl propunea ieri ca soluție magică la arderile ilegale. (...) Dar, ca să vedeți cât de superficială e decizia luată: din lungul șir de autorități introduse în legendarul grup de lucru care va rezolva arderile ilegale din Sintești nu se află Direcția de Mediu București. Adică fix autoritatea care gestionează toate datele de la stația de monitorizare a calității aerului din Sintești', a scris Buzoianu, marți, pe pagina sa de Facebook.
Ministra Mediului a susținut că prefecta de Ilfov anunțase, cu o zi înainte, reconvocarea ședinței pentru analiza stării de alertă în termen de trei zile, însă marți a comunicat doar constituirea grupului de lucru.
'A plecat ieri din ședință doamna prefect zicând că reconvoacă ședința pentru analiza stării de alertă în trei zile. Astăzi a uitat de declarațiile făcute și ne anunță doar că a creat un grup de lucru', a afirmat Diana Buzoianu.
Aceasta a criticat modul în care autoritățile publice locale gestionează problema arderilor ilegale din Sintești.
'Cum să fie înfrântă mafia deșeurilor dacă autoritățile publice de la nivel local ar face orice să împiedice măsuri reale?', a mai scris Diana Buzoianu.
Ministra Mediului a solicitat, pe 24 septembrie, convocarea de urgență a unei ședințe comune a prefecturilor Ilfov și București pentru instituirea situației de alertă în privința arderilor ilegale de deșeuri. La momentul respectiv, ea a arătat că acțiunile punctuale nu vor rezolva problema arderilor ilegale de deșeuri și solicită intervenția tuturor autorităților și a resurselor adecvate.

 

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