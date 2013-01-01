Homepage » Actual

Buzoianu: Numărul persoanelor care vor avea și atribuții de inspecție pe domeniul Ape se va dubla, de astăzi

| 27 oct, 18:22

Numărul persoanelor care vor avea și atribuții de inspecție pe domeniul Apelor se va dubla, începând de astăzi, iar cel al controalelor va crește, a anunțat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, după o întâlnire convocată, luni, cu conducerea Administrației Naționale 'Apele Române' (ANAR).

 

'Ne interesează să îmbunătățim activitatea Apelor Române, asta și în urma raportului Corpului de Control al Ministrului, care a scos în evidență blocajele administrative și pierderea masivă a finanțărilor europene. Momentul acesta este o șansă pentru Apele Române să redevină o instituție performantă, inclusiv pe inspecție, acolo unde ne dorim să creștem și să vedem niște rezultate așteptate de ani de zile! Românii se uită foarte atent la cum sunt gestionate resursele naturale ale țării, mai ales apa. Așteptarea este ca începând de luna aceasta să creștem performanța instituției. Numărul persoanelor care vor avea și atribuții de inspecție se va dubla, începând de astăzi. Va crește și numărul de controale', a subliniat Buzoianu, într-un comunicat de presă al ministerului de resort, transmis AGERPRES.
Șefa de la Mediu le-a transmis celor prezenți că prioritatea o reprezintă, în perioada imediat următoare, controalele tematice, mai ales în domeniul balastierelor, dar și cu privire la calitatea apei.
'Avem o procedură de infringement la nivel național cu privire la calitatea apei. O parte din problema calității apei sunt deversările ilegale de ape uzate. Care, astăzi, la propriu, ne otrăvesc pe noi toți. Este absolut esențial ca Apele Române să-și facă treaba, pentru ca toate comunitățile din România să poată trăi într-o minimă demnitate. Sunt aici să ofer toată susținerea, toate instrumentele necesare, să înăsprim legislația. Noi vă oferim instrumente, dar și dumneavoastră trebuie să vă folosiți de aceste instrumente și să creșteți performanța', a menționat Diana Buzoianu.
La rândul lor, reprezentanții ANAR au fost informați despre faptul că, pentru a urmări evoluția calității activității de control, în fiecare lună se va prezenta un raport, cu recomandarea ca numărul de controale să crească și să fie abordate cazurile grave de poluare.
În acest sens, pentru ca activitatea de la 'Apele Române' să fie eficientizată cât mai repede, vor urma sesiuni de instruiri pentru personalul ce se va ocupa de inspecție, și sesiuni de schimb de bune practici cu specialiștii din Garda Națională de Mediu (GNM). De asemenea, se va modifica legislația, inclusiv prin majorarea amenzilor, și se va digitaliza activitatea de control, prin investiții precum GPS și bodycam-uri, necesare pentru o activitate transparentă.
Un alt punct important abordat cu ocazia acestei întâlniri a fost Radarul balastierelor, care trebuie operaționalizat cât mai repede. 'Până la finalul anului va fi lansat Radarul balastierelor. Și îl vom folosi pentru a arăta cum digitalizarea poate să însemne oprirea corupției sistemice', a subliniat ministra Mediului.
Tema principală a întâlnirii organizate, luni, la sediul MMAP, la care a fost prezentă și Elena Tudose, secretar de stat pentru Ape în ministerul de resort, a fost reformarea ANAR și consolidarea capacității de inspecție și control.

 

Feminis

Ştirile orei

drula

Drulă, despre nominalizarea oficială pentru Primăria Capitalei: Un pas formal în interiorul USR

27 oct, 18:14
Citeşte mai departe
abrudean

Abrudean despre cererea USR de urgentare a legii referendumului pe Capitală: Va fi o discuție în coaliție

27 oct, 18:31
Citeşte mai departe
ivan

Bogdan Ivan: Pentru o zi România este capitala investițiilor strategice în energie

27 oct, 18:28
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

E oficial. Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia. Cei doi au fost prezenţi la un spectacol la Paris

Citeşte mai departe
