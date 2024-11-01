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Cătălin Drulă, despre şansele ca Guvernul Mureşan să fi votat: Din tot ce se anunţă, pare că nu

| 28 sep, 20:00

Cătălin Drulă, ministrul propus la Transporturi, a declarat luni, despre şansele ca Guvernul Mureşan să fi votat în Parlament, că din tot ce se anunţă, pare că nu. El a mai spus că ar trebui să declanşeze alegerile anticipate preşedintele României, pentru că ar avea deja două propuneri de premier în ipoteza aceasta, respinse.

 

Ministrul propus la Transporturi, Cătălin Drulă, a fost întrebat duăă audierea din comisiile parlmentare dacă crede că Guvernul Mureşan va trece de votul de învestire.
”Din tot ce se anunţă, pare că nu, pentru că PSD şi AUR au spus că nu votează şi atunci cred că matematic este foarte complicat”, a răspuns Drulă.
”Ar trebui să declanşeze alegerile anticipate preşedintele României, pentru că ar avea deja două propuneri de premier în ipoteza aceasta, respinse. Şi e momentul să ne întoarcem la popor, să spună oamenii, să voteze şi să spună dacă trebuie să conducă USR, AUR, domnul Zamfir care făcea scandal aici sau cine trebuie să conducă”, a mai afirmat Drulă.
Vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru, susţine că liberalii sunt pregătiţi să depună o sesizare la CCR, dacă Guvernul Mureşan este respins în Parlament, iar preşedintele Nicuşor Dan nu convoacă alegerile anticipate.
Muraru a precizat că, atunci când Parlamentul nu mai poate da României un Guvern, soluţia democratică este întoarcerea la popor, nu inventarea ”la nesfârşit” a unor formule politice.

 

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