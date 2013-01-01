Cătălin Drulă spune că nu s-ar retrage în favoarea lui Ciprian Ciucu, în competiţia pentru Primăria Capitalei
Deputatul USR Cătălin Drulă spune că nu s-ar retrage în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, în competiţia pentru Primăria Capitalei, el arătând că USR crede în proiectul ăsta, care poate fi unul de succes pentru Bucureşti.
Deputatul USR Cătălin Drulă a fost întrebat la Europa FM dacă ar putea să se retragă în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, în cursa pentru Primăria Capitalei.
”Nu, nicicum. Noi credem în proiectul ăsta, credem că proiectul USR şi al meu este unul de succes pentru, poate fi unul de succes pentru Bucureşti şi mergem cu încredere”, a spus Drulă.
Despre plângerea penală făcută de deputatul USR Emanuel Ungureanu, premierului Ilie Bolojan, pentru că nu a organizat alegerile în Capitală, Drulă a spus că el nu ar fi făcut acest lucru.
”Eu n-aş făcut asta, în locul lui. Nu s-a consultat cu nimeni din USR, dar până la urmă e o problemă de respectare a legii şi a nu face alegerile, la un moment dat, poate să devină o problemă pentru că ar trebui să existe o responsabilitate. Până la urmă şi ideea lui înţeleg era să se vadă unde-s blocate”, a spus Drulă.
