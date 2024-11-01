Ciprian Ciucu, despre ruperea coaliţiei de guvernare după alegeri: Înseamnă că ne-a prostit pe toţi domnul Grindeanu
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, despre ruperea coaliţiei de guvernare după alegeri, că asta înseamnă că i-a prostit pe toţi Sorin Grindeanu. ”Înseamnă că ne-a minţit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm primăria Capitalei”, a mai spus Ciucu.
Ciprian Ciucu a fost întrebat la Europa FM dacă nu crede că se va rupe coaliţia de guvernare după aceste alegeri locale.
”Înseamnă că ne-a prostit pe toţi domnul Grindeanu. Pentru că noi nu am mers cu un candidat comun, cu cei de la USR, dreapta civică, să o numesc aşa, tocmai de dragul coaliţiei şi a stabilităţii guvernării. (..) Deci în acest context, înseamnă că ne-a minţit, ne-a păcălit şi noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câştigăm primăria Capitalei”, a spus Ciucu.
Întrebat dacă există şanse să câştige candidatul suveranist, Anca Alexandrescu, primăria Capitalei, candidatul PNL a răspuns: ”Trebuie să vedem acum, că are o creştere accelerată de când s-a lansat şi trebuie să urmărim să vedem dacă are şi un plafon pe care îl va atinge, sau îl va depăşi şi atunci trebuie să avem o altă discuţie. Dar totul se întâmplă foarte, foarte rapid, în timp ce vorbim, mai sunt 3 săptămâni. Acum e o distanţă destul de semnificativă între Daniel Băluţă şi mine, cu ceilalţi competitori. Din cercetările serioase aşa reiese”, a completat Ciucu.
