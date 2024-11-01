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Claudiu Năsui și-a dat demisia din Camera Deputaților; mandatul va fi preluat de Mihai Alexandru Badea

| 21 sep, 22:03

Deputatul USR Claudiu Năsui și-a dat demisia ca urmare a numirii sale în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Guvernul Republicii Moldova.

 

Mandatul său de deputat de București va fi preluat de Mihai Alexandru Badea, acesta fiind următoarea persoană pe lista de candidați ai USR pentru Camera Deputaților.
Votul asupra hotărârilor privind vacantarea mandatului lui Năsui și preluarea acestuia de Badea va fi dat miercuri în plenul Camerei Deputaților.

 

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